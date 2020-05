Abtauchen während der Corona-Krise: So schön ist in der Ostsee vor Rügen

Prora

Das Boot rast übers Wasser, dann verlangsamt es seine Fahrt. Rund fünf Seemeilen vor Sassnitz stoppt Wolfgang Frank, Betreiber der Tauchbasis Prora, das schnittige Alugefährt, ankert und hisst die blau-weiße Taucherflagge. Wir haben unser Ziel vor der Küste Rügens erreicht: Eine alte Spundwand, die zur ehemaligen Kaianlage von Schloss Dwasieden gehört und mittlerweile rund drei Meter tief in der Ostsee verschwunden ist. Solche historischen Relikte ermöglichen es selbst Tauch-Anfängern wie mir, in geringer Tiefe einen Hauch Unterwasserarchäologie zu erspüren.

Nun gibt es kein Zurück mehr. Kurz zuvor habe ich mich in der Tauchbasis Prora in einen Taucher-Trockenanzug aus Trilaminat gepult, der über einem wärmenden Ganzkörperoverall getragen und mit Luft aufgeblasen wird, damit er vor Kälte schützt – immerhin liegt die Wassertemperatur gerade mal bei rund neun Grad Celsius.

Anzeige

35-Kilogramm Ausrüstung

Ich fühle mich wie ein schwarzes Michelin-Männchen, quetsche mir noch die kleine Haube auf den Kopf, von der ich befürchte, dass sie nie wieder abgeht, spuke in meine Brille und ziehe mir Flossen und Handschuhe über. Dann schnallt Wolfgang mir meine Lebensversicherung auf den Rücken: Zehn Liter komprimierte Luft.

Weitere OZ+ Artikel

Zu der 15 Kilo-Flasche kommen weiter 20 Kilogramm Blei, die ich am Körper trage. Ich schaffe es kaum, aufzustehen, wuchte schwerfällig ein Bein über den Rand des Bootes und springe dann beherzt ins Wasser. Wolfgang folgt mir. Per Knopfdruck lassen wir noch mal Luft aus dem Anzug ab und sinken dann langsam in die Tiefe.

Faszinierende Unterwasserwelt

Kurz habe ich das Bedürfnis, sofort wieder an die Oberfläche zu schwimmen, aber dann überwiegt die Neugier und ich fange an, den Trip in diese neuartige Welt zu genießen. Alles, was man hört, ist das gleichmäßige Atmen. Das erinnert mich an die Filme von Meeresforscher Jacques Cousteau, der den Menschen mit seinen Dokumentarfilmen die Faszination der Unterwasserwelt erst nahegebracht hat.

Bildergalerie: So schön ist es in der Ostsee vor Rügen

Zur Galerie OZ-Reporterin Stefanie Büssing warf für die Leser einen Blick in die heimische Unterwasserwelt

Mit behandschuhtem Finger deutet Wolfgang auf etwas Helles am Grund. Es ist eine Flunder, die sich von uns nicht stören lässt, sodass wir sie aus der Nähe betrachten können. Wir schwimmen weiter, vorbei an blässlich-grünen Algen und Kalkablagerungen im sandigen Boden, bis links die alte Spundwand auftaucht, die geheimnisvoll und düster im Wasser ragt.

Jedes Wrack hat seine eigene Geschichte

Es ist jenes Mystische, was Wolfgang Frank am Tauchen in der Ostsee fasziniert. Einer seiner Schwerpunkte ist das Tauchen nach alten Schiffswracks, von denen es in der Ostsee diverse gibt – von kleinen und großen Holz- oder Stahl-Kolossen über Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu Fähren, Marinebooten, Kuttern und Frachtern. „Jedes Wrack hat seine eigene Geschichte und gibt sie nicht so einfach preis“, sagt der 62-Jährige.

Denn Frank, der auch Mitglied im Landesverband für Unterwasserarchäologie ist, betaucht nicht nur bekannte Wracks, sondern hat sich auch die Suche nach unbekannten Schiffswracks und die Erforschung ihrer Geschichten auf die (Tauch-)Fahne geschrieben.

Suche nach unbekannten Schiffswracks

Dabei ist er bereits einige Male fündig geworden. 2012 entdeckte er mit einer Tauchcrew rund sechs Seemeilen vor dem Königsstuhl das Wrack eines Holzschiffes, das Granitsteine geladen hatte, die, so vermutet Frank, für einen Kirchenvorplatz oder Marktplatz bestimmt waren. „Wir haben auch Porzellanflaschen und den Anker gefunden, ein Indiz für eine Erstbetauchung“, sagt er. Bis heute sei das Wrack zudem in keiner Seekarte verzeichnet.

Hat beim Tauchgang vor Sassnitz ein „Geisternetz" sichergestellt: Taucher Wolfgang Frank, Betreiber der Tauchbasis Prora. Für den WWF sucht er nach Netzresten in der Ostsee, die zur Gefahr für Tiere werden können. Quelle: Stefanie Büssing

Seine Liebe zum Tauchen entdeckte der gebürtige Magdeburger erst mit 22 Jahren. „Relativ spät“, sagt der 62-Jährige heute. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich vom Festland bin“, sagt er und lacht. Aufgewachsen ist er in der Altmark. Während seiner Armeezeit kam er 1984 nach Prora. Bei einer Unterwasserfahrt mit der Panzertruppe kam er zum ersten Mal mit dem Thema Tauchen in Berührung. „Danach habe ich beschlossen, einen Tauchschein zu machen“, sagt er. 1994 eröffnet er die „ Tauchbasis Prora“ in der er Wracktauchen, Landschaftstauchgänge in der Ostsee sowie Tauchkurse anbietet.

Wer tauchen will, muss körperlich fit sein

Tauchen lernen kann fast jeder. „Die Grundvoraussetzung ist, dass man körperlich fit ist“, sagt Frank. „Lunge, Herz und Trommelfell sollten gesund sein.“ Auch die körperliche Herausforderung sollte man nicht unterschätzen. Mit Blei und Sauerstoffflaschen komme man schnell auf eine rund 35 Kilogramm schwere Ausrüstung. „Das muss man körperlich auch wuppen können“, weiß Frank.

Er selbst absolviert inzwischen Tauchgänge bis zu 100 Metern Tiefe. „Da kann die Ausrüstung auch schon mal 70 Kilo und mehr wiegen“, verrät er. Eine ärztliche Untersuchung im Abstand von ein bis zwei Jahren je nach Alter sei daher beim Tauchen Pflicht.

Auf der Suche nach „Geisternetzen“

In seinen 40 Tauchjahren hat Frank schon einiges erlebt: „Die größte Bergung war das Heben einer Ramme von 1909 auf dem Bug südlich von Dranske. Dafür waren zwei Kräne von 500 und 1000 Tonnen notwendig“, sagt er. Auch für den Umweltschutz ist der Taucher im Einsatz: Seit zehn Jahren sucht er für die Naturschutzorganisation WWF nach sogenannten „Geisternetzen“, also Netzresten in der Ostsee, die für viele Meeresbewohner zur tödlichen Falle werden können.

Dafür wird ein Sonargerät eingesetzt, das hinter dem Boot hergezogen wird und den Ostseeboden mit Schallwellen absucht. „Finde ich entsprechende Hinweise, tauche ich runter und mache Fotos. Dann wird entschieden, ob wir die Netze selbst bergen können oder ob wir größere Schiffe beauftragen müssen“, so Frank.

Kreidecanyons und Seehasen, die ihr Gelege bewachen

Was ihn immer wieder fasziniere, sei zudem die Schönheit der Unterwasserwelt, so Frank. „Dazu gehören zum Beispiel die riesigen Kreidecanyons in der Ostsee vor Arkona, die dort über die Jahrtausende entstanden sind“, sagt er. „Dort gibt es zudem gute Fischbestände, wie Flundern, Grundeln, Aalmuttern und relativ selten auch Dorsche. Im Frühjahr haben wir dort zum Beispiel Seehasen, die ihr Gelege bewachen. Letztlich sieht man dort, wie ein Leben auch unter Wasser entsteht“, schwärmt der 62-Jährige.

Gerade zu Corona-Zeiten sei Tauchen das perfekte Hobby: „Man hat einen natürlichen Mundschutz und ist unter Wasser vor dem Virus geschützt“, sagt Frank und lacht. Trotzdem hat der Tauchlehrer zurzeit kaum Tauchkunden. „Die Einheimischen tauchen meist selbstständig und die Touristen dürfen nicht kommen.“

„Perfektes Hobby zu Corona-Zeiten“

Wir haben das Ende der Spundwand erreicht, als Frank Netzreste entdeckt, die sich am Metall verfangen habe. Routiniert zückt er sein Messer, schneidet sie ab und befestigt sie an einem roten Hebesack, der aufgeblasen wird und selbstständig an die Oberfläche treibt. Wir tun es dem Netz gleich.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Nachdem Frank mir im Wasser Flossen und Blei abnimmt, klettere ich erschöpft aber glücklich zurück aufs Boot. „Gut gemacht“, ist sein Fazit. Sicherlich noch ausbaufähig, aber zumindest weiß ich, dass ich wiederkommen werde. Egal ob Corona-Krise oder nicht: Von Zeit zu Zeit ist es einfach schön, mal aus dem Alltag abzutauchen.

Lesen Sie auch:

Zur Autorin

Von Stefanie Büssing