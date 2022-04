Babys aus Vorpommern: Willkommen Käthe und Viktor! 

Greifswald/Anklam

In der Universitätsmedizin Greifswald und im Ameos Klinikum Anklam kamen in der vergangenen Woche wieder eine ganze Reihe neuer Erdenbürger auf die Welt. Einige Kinder möchten wir Ihnen vorstellen:

Am Montag, den 28. März 2022, kam Viktor Trpko Dugalic auf die Welt. Er stieß um 20.46 Uhr seinen allerersten Schrei im Ameos Klinikum Anklam aus. Zum Zeitpunkt seiner Geburt war er 55 Zentimeter groß und wog 3760 Gramm. Er lebt jetzt mit seiner Familie in Ueckermünde.

Zur Galerie In Greifswald und Anklam haben in der 13. Kalenderwoche viele Babys das Licht der Welt erblickt. Wir gratulieren allen glücklichen Familien und stellen Ihnen einige der Babys mit Bildern vor.

Am 29. März 2022 folgte die kleine Käthe mit 4990 Gramm und 53 Zentimetern. Sie wurde um 14.29 Uhr in der Klinik der Universitätsmedizin Greifswald geboren. Ihr Babybettchen steht nun in Wolgast.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frischgebackenen Familien und wünscht den Kindern einen guten Start in ihr Leben!

Von OZ