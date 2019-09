Jarmen

Die Nordland Mühle in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) steht vor dem Aus. Am Mittwoch wurden die 28 Mitarbeiter und die Stadt über die Stilllegung des vor 113 Jahren gegründeten Traditionsbetriebes in der Peenestadt informiert.

Wie die GoodMills Deutschland GmbH als Eigentümer am Mittwoch mitteilte, soll die Stilllegung zum 30. September 2020 erfolgen. Als Grund wurde das seit Jahren anhaltende Bäckereisterben und strukturelle Veränderungen in der Kundenstruktur genannt. Auch große, industrielle Betrieb seien von dieser Entwicklung betroffen.

Produktion nach Berlin und Hamburg verlagert

Für die Mitarbeiter soll nun sozialverträgliche Lösungen erarbeitet werden. Dabei werde auch eine unternehmensinterne Versetzung der Mitarbeiter auf offene Stellen an anderen Standorte geprüft. Die Produktionsmengen werden in den kommenden zwölf Monaten auf die Standorte Berlin und Hamburg verlagert.

Die GoodMills Deutschland GmbH gehört zur in Wien ansässigen GoodMills Group GmbH. Das Unternehmen betreibt an 25 Standorten in sieben Ländern Mühlen. Die Gruppe ist eigenen Angaben zufolge der größte Mühlenbetreiber in Europa.

Niedrige Magen im hart umkämpften Mehlmarkt

„Vor dem Hintergrund eines strukturell schwierigen Marktumfeldes und eines seit Jahren anhaltenden Bäckereisterbens haben wir die schwere Entscheidung treffen müssen, unseren Standort im kommenden Jahr und nach angemessener Übergangsfrist stillzulegen“, sagte Unternehmenssprecher Gunnar Steffek.

Im hart umkämpften Mehlmarkt mit äußerst niedrigen Margen zwinge das Unternehmen, die Produktion auf modere Standorte mit deutlich größerer Kapazität zu verlagern.

