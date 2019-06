Greifswald

Die Grünen-Landesvorsitzende Ulrike Berger wird im Kreistag von Vorpommern-Greifswald die Fraktion anführen. Die sechs Grünen-Mitglieder des Kreistages hatten sich am Mittwochabend zu einer Fraktion zusammengefunden und Berger zur Vorsitzenden bestimmt. Das gute Abschneiden der Grünen bei der Kommunalwahl wertete Berger als Vertrauensvorschuss, Ansporn und Wertschätzung der engagierten Arbeit in der zurückliegenden Legislatur. Den stellvertretenden Fraktionsvorsitz übernimmt Waldemar Okon. Die Grünen erreichten bei der Kreistagswahl 8,3 Prozent der Stimmen und konnten damit die Sitze von drei auf sechs verdoppeln. Berger fuhr in Greifswald mit mehr als 7300 Stimmen das beste Wahlergebnis aller Kandidaten ein –vor Axel Hochschild (CDU) mit rund 5200 Stimmen. Kreisweit erzielte Berger das drittbeste Ergebnis nach Philipp Amthor (CDU) und Ralph Weber (AfD).

MR