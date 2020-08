Blaualgen: Badestelle in Eldena bleibt zu

Greifswald

Die Badestellen in Eldena und Riems bleiben wegen des Auftretens von Blaualgen vorerst geschlossen. Das teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Montag mit. In Wampen, wo in der vergangenen Woche drei Hunde nach dem Verzehr von mit Blaualgen verseuchtem Wasser gestorben waren, habe sich die Situation mittlerweile verbessert. „In Wampen wurden bei Sichtprüfungen am 13. und 14. August nur noch ein geringer Befall festgestellt“, so Sprecher Achim Froitzheim. Am Montagnachmittag soll die Feuerwehr noch einmal nachprüfen. „Sollte nichts mehr zu sehen sein, können die Badeverbotsschilder entfernt werden.“

Hoffnung auf Wetterwechsel

An der Badestelle Riems habe man es immer noch mit einem erheblichen Befall mit Blaualgen zu tun, so Froitzheim. Es habe erneut einen Nachweis auf die Cyanobakterien gegeben. Daher bleibe die Badestelle bis zur nächsten Überprüfung am Dienstag oder Mittwoch geschlossen. Ein ähnliches Bild bietet sich den Besuchern an der Badestelle Eldena. „Das Badeverbot bleibt bestehen“, sagt Froitzheim. „Es ist abzuwarten, ob das für Dienstag angekündigte Gewitter bzw. die Änderung der Windrichtung und -stärke zu einer deutlich sichtbaren Besserung führt.“ Die nächste Kontrolle findet hier am Mittwoch durch das Gesundheitsamt statt.

Von Anne Ziebarth