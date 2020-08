Greifswald

Das Interesse der Greifswalder Unternehmer an dem von der Stadt aufgelegten 1-Million-Euro-Corona-Soforthilfefonds ist offensichtlich deutlich geringer als angenommen. Lediglich fünf Unternehmen hätten im Vorfeld Interesse an dem im April beschlossenen Soforthilfefonds der Stadt gezeigt, berichtet Fabian Feldt, Abteilungsleiter Wirtschaft und Tourismus.

Aber das könne ja noch kommen. Der Starttermin ist nämlich abhängig von der Genehmigung des Nachtragshaushalts im Innenministerium. Auf „Mitte September“, schätzt dessen Sprecherin Marion Schlender den Zeitraum für ein Prüfungsergebnis ein. „Mehrere Haushalts- und Nachtragshaushaltsatzungen liegen dem Ministerium vor und eine Prüfung erfolgt grundsätzlich nach der Reihenfolge ihres Eingangs.“

Corona-Förderung durch die Stadt Sobald das Innenministerium den Nachtragshaushalt der Stadt freigegeben hat, kann die Sofortfonds-Förderrichtlinie greifen. Wer kann Geld bekommen? Kleine und größere Unternehmen, Soloselbstständige, Dienstleister, kulturschaffende Freiberufler und andere Greifswalder Firmen. Außerdem auch eingetragene Vereine. Bedingung ist jedoch ein nachgewiesener Liquiditätsengpass in Folge der Corona-Krise seit Frühjahr 2020. Es dürfen keine finanziellen Förderungen von Bund und Land ausgereicht worden sein. Darlehen zählen nicht. Wer bekommt wie viel? 1000 Euro gibt es für Soloselbstständige, 2000 Euro für Gewerbetreibende mit bis zu zwei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (inkl. Azubis) und 3000 Euro für Gewerbetreibende ab drei Beschäftigte (inkl. Azubis). Bei Vereinen gilt die Zahl der versicherungspflichtig Angestellten. Das Geld wird aber nicht in bar ausgezahlt. Wofür kann das Geld genutzt werden? Gefördert wird nur im Rahmen des betrieblichen Sach-und Finanzaufwandes, der durch die Corona-Pandemie nicht gedeckt werden kann. Darunter fallen zum Beispiel: gewerbliche Mieten, Ausgaben für Telekommunikation und Versicherungen, Tilgungszahlungen für Bankkredite. Kosten für den laufenden Lebensunterhalt können nicht abgerechnet werden. Was muss man machen? Anträge sind schriftlich und formgebunden bei der Universität zu stellen. Das entsprechende Formular kann unter der Adresse wirtschaft@greifswald.de angefordert werden, der eigentliche Antrag inklusive der geforderten Nachweise geht dann postalisch an: Oberbürgermeister, Abteilung Wirtschaft und Tourismus, PF 3153, 17461 Greifswald

Formulare sind fertig

Aus Sicht der Hansestadt kann es lieber heute als morgen losgehen. „Die Formularentwürfe liegen vor“, so Feldt. „Bislang haben wir den 15. Oktober als Antragsschluss angegeben. Das können wir aber auch noch verlängern.“ Ein Antrag solle kurzfristig bearbeitet werden, vorausgesetzt die nötigen Unterlagen liegen vor, rechnet Feldt mit einer Bearbeitungszeit von wenigen Tagen. „Sollte der Fonds nicht ausgeschöpft werden, fließt das Geld in den Haushalt“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Da gibt es bestimmt gute Verwendung dafür.“

Greifswald mit einem blauen Auge davongekommen

Während in Vorpommern viele Unternehmen unter der Coronabedingungen in die Knie gehen, scheint Greifswald als Wirtschaftsstandort mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Die Unterschiede könnten größer kaum sein. Der Präsident der Vorpommerschen Unternehmer, Gerold Jürgens, hatte erst vor Kurzem betont, dass Corona das strukturschwache Vorpommern überdurchschnittlich stark getroffen hat. „Es gab sehr viele Entlassungen und Kurzarbeit“, berichtete er.

„Nicht so schlimm wie befürchtet“

Wie anders die Situation in Greifswald. Er werde oft gefragt, wie Greifswald durch die Krise komme, erzählt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Im Großen und Ganzen ganz gut“, sage er dann. „Natürlich weiß man nicht, was noch kommt. Aber bislang ist die Situation besser als gedacht. Oder aber: Nicht so schlimm, wie befürchtet.“ Das ließe sich auch an der weiterhin guten Nachfrage ablesen, so Fabian Feldt.

„Das Gewerbegebiet Ziegelhof ist komplett ausgelastet, am Helmshäger Berg/Herrenhufen Süd liegen wir bei 85 Prozent, beim 2013 revitalisierten Gebiet Herrenhufen Nord bei 40 Prozent“, sagt er. „Aber auch hier ist viel in Bewegung.“ Auch die Zahl der Anfragen nach Grundstücken sei im Vergleich zum Vorjahr hoch. „2019 gab es 59 Anfragen nach Gewerbeflächen, 2020 bisher 26“, zählt er auf. Die Flächen im TZV seien aktuell zu 93 Prozent belegt, das Biotechnikum und das Cowork zu 100 Prozent ausgebucht.

Guter Branchenmix in Greifswald

Warum aber ist Greifswald so viel besser durch die Krise gekommen als andere Orte? Der Oberbürgermeister sieht die Gründe in den vielen „zukunftsträchtigen Branchen“, mit technologieorientierten Unternehmen und einer guten Diversifizierung der Unternehmenslandschaft.

Ein Gewinner ist Greifswalds großes Pharmaunternehmen Cheplapharm. „Wir hatten zum Glück nicht solche Nöte wie zum Beispiel der Einzelhandel“, so Geschäftsführer Sebastian Braun. „Einige Faktoren haben uns sogar in die Karten gespielt. „Die Versorgungsketten in Indien und China für die Medikamentenproduktion sind zusammengebrochen. Wir lassen von Beginn an in Europa produzieren, wir wollen die Rezepturen nicht um die Welt schicken. Das war letztendlich eine Entscheidung, die jetzt wie ein Sechser im Lotto für uns war.“

Pharmaunternehmen Cheplapharm stellt 50 Mitarbeiter ein

Auch die Nachfrage nach Medikamenten, insbesondere Psychopharmaka stieg europaweit an und ein bisschen Glück war schließlich auch dabei gewesen. „Wir konnten einen 500-Millionen-Euro-Kredit im Januar zu guten Konditionen festmachen“, so Braun. „Das wäre einige Monate später schwieriger geworden.“ Dementsprechend geht Chepla weiter auf Wachstumskurs. „In den vergangenen acht Monaten haben wir 50 neue Mitarbeiter angestellt.“

Veranstaltungstechnik: Für uns ist die Situation existenzbedrohend

„Andere Branchen sind natürlich ganz anders betroffen“, räumt Fassbinder ein. „Die Veranstaltungsbranche zum Beispiel.“ Das kann Guntram Steinke, Geschäftsführer der Firma AEN, nur bestätigen. „Die Situation ist für uns existenzbedrohend. Wir dürfen nicht arbeiten. Keine Konzerte, aber auch keine Kongresse oder Tagungen“, sagt er. „Dabei kommen vielleicht noch 20 Prozent der sonstigen Einnahmen raus.“

Das Schlimmste aber sei die Ungewissheit. Bis Februar habe er für seine Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. „Ich denke die Politik sollte aufwachen, sonst wird es ohne Veranstaltungstechnik bald keine Parteiveranstaltungen oder MV-Tage mehr geben können. Zumindest nicht mit regionalen Firmen.“

Kritik: Förderung geht am Bedarf vorbei

Andere Kritik äußert Jens Hasselmann, Regisseur und Betreiber der Theaterwerft in Greifswald. „Es gibt meines Wissens nach noch keinen Fördertopf, der Künstlern im Alltag wirklich hilft“, sagt er. „Finanziert werden immer nur Anschaffungen. Ich könnte mir jetzt goldene Stühle bestellen. Aber auf Ausfallkosten bleibe ich sitzen.“

Bei Vorstellungen müsse er derzeit von vorneherein mit einem Minus rechnen. „Ich muss die Schauspieler bezahlen und bekomme nur einen Bruchteil der Einnahmen durch die Beschränkung der Zuschauerzahl.“ Trotzdem will Hasselmann bald starten. Am 11. September geht es auf der Theaterwerft am Museumshafen los.

Von Anne Ziebarth