Greifswald

Jedes Foto erzählt eine Geschichte, doch hinter jedem Bild steht auch eine: Vielleicht war es die ungewöhnliche und besonders herausfordernde Entstehungssituation, vielleicht das Bildmotiv oder der auf dem Foto abgebildete Protagonist. Für die OSTSEE-ZEITUNG hat unser langjähriger Fotograf Peter Binder seine Geschichten hinter den Bildern verraten. „Dass ich so dicht an der Entwicklung dieser Stadt dran war, ist mir erst jetzt bewusst geworden“, sagt er. Mit scharfem Auge dokumentierte Peter Binder Flächenabriss und Neubau, Szenen aus dem sozialistischen Alltag, die politische Wende, die Schließung des KKW, Hochwasser, Menschen in Betrieben und auf den Straßen. Über 50 Jahre porträtierte er so die Greifswalder und ihre Stadt. Zu Jahresbeginn ging Peter Binder in Ruhestand. Das Pommersche Landesmuseum kam auf die Idee, sein fotografisches Schaffen in einer Ausstellung zu dokumentieren. Von rund 1500 Fotos, die der heute 80-Jährige dem Museum zur Verfügung stellte, wählte das Museum 235 Aufnahmen aus. „Unterwegs in Greifswald. Peter Binder – 50 Jahre Fotografie“, so der Titel der Ausstellung. Wie passend!

Der monotonen Arbeit setzte sie gute Laune entgegen

Näherin Anita Mehlhorn (1971) Quelle: Peter Binder

Diese Aufnahmen zählt Peter Binder zu seinen wichtigsten: „Ich war mehrmals in den Kleiderwerken und habe den Stress gesehen, unter dem die Näherinnen arbeiteten, um die Normen zu erfüllen. Anita Mehlhorn fiel mir auf, weil sie dem Druck der Arbeit ihre gute Laune entgegensetzte. Das hat mich beeindruckt. Die Näherin selbst ließ sich von mir nicht beeindrucken. Ich hatte Zeit an diesem Tag, konnte sie beobachten, um in den richtigen Momenten den Auslöser zu drücken.“

Natur kontra Städtebau: Greifswald wächst

Ostseeviertel Ryckseite (1971) Quelle: Peter Binder

Dieses Foto schoss Peter Binder im Jahr 1971. Mit dem Bau des Kernkraftwerkes in Lubmin begann der Bauboom in Greifswald. In Schönwalde und dem Ostseeviertel entstanden Wohnungen für Tausende Neu-Greifswalder. „An der Bildsituation hat mich der Kontrast zwischen und die Nähe von Landwirtschaft im Vordergrund und den Bauarbeiten im Hintergrund fasziniert“, erzählt Peter Binder. „Das Bild zeigt, wie sich die Stadt mit jedem Neubau weiter in die Natur vorarbeitete.“ Dann erinnert sich Peter Binder an die Brigade „Hückstädt“ – einen Bauarbeitertrupp, zu dem er ein solches Vertrauensverhältnis aufbaute, dass er die Arbeiter als stiller Beobachter in unverstellten Szenen fotografieren konnte – in Pausen, beim Rumstehen, mit ernsten Gesichtern. „Bilder, die damals nicht in die Zeitung kamen. Das passte nicht zum Bild des Sozialismus“, so der Fotograf heute.

Mit Gummistiefeln auf Motivsuche

Hochwasser vom 3./4. November 1995 Quelle: Peter Binder

Der 3. und 4. November 1995 ist vielen Greifswaldern in Erinnerung. Die Stadt erlebte eine der schwersten Sturmfluten seit 1872. Am Morgen des 4. November zeigte sich das ganze Ausmaß dieser stürmischen Nacht. Das Wasser stand auf dem Hansering und hatte die Ladebower Chaussee überflutet. Peter Binder packte Kamera und Gummistiefel ins Auto und machte sich auf den Weg. „Ich wusste, dass in Wieck Sandsäcke benötigt wurden, aber dieses Ausmaß hatte ich noch nie erlebt.“ Auf der überfluteten Ladebower Chaussee beobachtete er einen Mann, wie er vergebens versuchte, mit dem Fahrrad Richtung Innenstadt zu kommen und nun unschlüssig im Wasser stand. „Ich wusste, das ist mein Motiv“, erinnert sich der Fotograf. „Es zeigt die Hilflosigkeit des Menschen bei Naturgewalten.“ Heute sei ein solches Foto nicht mehr möglich. Das Sperrwerk sei ein Segen für die Stadt, meint der Fotograf.

Wo einst Ratten lebten, grasen heute Schafe

Schafe auf der Deponie Quelle: Peter Binder

„Ich habe die Deponie schon in den 1980er-Jahren fotografiert, als sie noch in Betrieb war. Wenn es windig war, wurde das Papier in die Stadt reingetragen. Möwen und Ratten hausten dort.“ Nach der Sanierung der Deponie besuchte der Fotograf im Jahr 2013 zusammen mit einem OZ-Redakteur den Hügel, um über die Methangasförderung zu berichten. „Auf diesem Termin sah ich das erste Mal, dass dort Schafe grasten. Dieser Moment hat mich beeindruckt, ich musste ihn festhalten.“

Anblick der Deponie Anfang der neunziger Jahre. Quelle: Peter Binder

Eine bislang unbekannte Seite des Fotografen

Ohne Titel Quelle: Peter Binder

Wir kennen Peter Binder als Chronist der Greifswalder Zeitgeschichte. Dass er aber auch experimentierte, blieb der Redaktion bislang verborgen. „Mit dem Aufkommen der Digitalfotografie und der digitalen Bildbearbeitung eröffneten sich neue Möglichkeiten in der Fotografie“, begründete Peter Binder diese Seite seines Schaffens. „Fotos zu verfremden und dadurch eine neue Bildwirkung zu erzielen, die bis zur Zerstörung des Ursprungsbildes geht, das hat mich fasziniert.“ Bislang habe ihm der Mut gefehlt, die Bilder öffentlich zu zeigen. Nun ist es so weit: Fünf abstrakte Arbeiten aus den 1990er- und 2000er-Jahren sind im Großformat in der Ausstellung zu sehen.

Die Ausstellung „Unterwegs in Greifswald. Peter Binder – 50 Jahre Fotografie“ mit 235 ausgewählten Fotos wird morgen um 11 Uhr im Pommerschen Landesmuseum eröffnet. Ergänzend zur Schau, die bis Februar 2020 gezeigt wird, hat das Museum ein umfangreiches Begleitprogramm mit Führungen, Kunstpause und Gesprächsrunde gestrickt. Das Begleitprogramm startet am 11. August mit einer Sonderführung, bei der Dr. Sabine Lindqvist die Besucher durch die Ausstellung leiten wird. Begleitprogramm: https://www.pommersches-landesmuseum.de/aktuelles/sonderausstellung.html

Zur Galerie Peter Binder beobachtete über 50 Jahren die Entwicklung Greifswalds mit seiner Kamera. Mit scharfem Auge dokumentierte er Flächenabriss und Neubau, Szenen aus dem sozialistischen Alltag, die politische Wende, die Schließung des KKW, Hochwasser, Menschen in Betrieben und auf den Straßen. Zu Jahresbeginn ging Peter Binder in Ruhestand. Das Pommersche Landesmuseum zeigt sein fotografisches Schaffen in einer Ausstellung. Der Titel der Schau: „Unterwegs in Greifswald. Peter Binder – 50 Jahre Fotografie“

Martina Rathke