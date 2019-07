Greifswald

Das Fischerfest in Greifswald ist das größte Volksfest in Vorpommern. Von Freitag bis Sonntag dreht sich in der Hansestadt alles um Rummel, Fischbrötchen und Musik.

Die schönsten Bilder:

Zur Galerie Am Wochenende sammeln wir Eindrücke von Vorpommerns größtem Volksfest. Sie haben sich noch nicht entdeckt? Nicht traurig sein - die Bildergalerie wird mehrfach am Tag aktualisiert! Schnappschüsse gerne hochladen unter www.ostsee-zeitung.de/leserfotos

Anne Ziebarth