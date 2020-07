Für mehr Solidarität mit den Polizeibeamten plädierte die eine Demonstrationsgruppe. Die Veranstaltung von „Greifswald für alle“ setzte auf Polizeikritik. Insgesamt nahmen rund 170 Personen an den Kundgebungen teil. Es blieb friedlich.

Zwei Demonstrationen zur Polizeigewalt in Greifswald

