Das Schloss Ludwigsburg geht für drei Euro in Landeseigentum über. Der Landtag votierte am Mittwoch einstimmig für den Ankauf des bei Greifswald gelegenen Renaissanceschlosses. Zuvor hatte bereits das Kabinett unter Ministerpräsidentin Schwesig ( SPD) für den Kauf der vom Verfall bedrohten Immobilie gestimmt. „Ich bin sehr glücklich, dass der Beschluss so eindeutig ausfiel“, sagte der Greifswalder Landtagsabgeordnete Egbert Liskow ( CDU) nach der Abstimmung. Er hatte sich jahrelang für das Schloss stark gemacht.

Im nächsten Schritt muss der Notarvertrag mit den drei Eigentümern unterzeichnet werden. Eigentümer sind die Nachfahren des letzten Besitzers, die Familie Weissenborn. Dem Förderverein gehört der Riegel, der Gemeinde die Zuwegung, die je einen symbolischen Euro erhalten. Die Erwerbsnebenkosten werden auf 100 000 Euro geschätzt.

Mit dem Baustart rechnet Liskow frühestens 2020. Die Notsicherung müsse vorher starten. Bund und Land wollen sich mit jeweils 20 Millionen Euro an der Sanierung beteiligen. Nach Willen des Landes soll das Schloss als Außenstelle der Stiftung Pommersches Landesmuseums betrieben werden. Sollte dies scheitern, soll die Anlage in Zuständigkeit der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlung MV gehen.

„Ich bin bewegt und überglücklich“, sagt Dr. Sascha Ott, Vorsitzender des Fördervereins Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg über die Entscheidung. „Der Beschluss unseres Landesparlaments ist ein kraftvolles Bekenntnis zu Vorpommern, seiner Geschichte und Identität.“ Der Förderverein, so Ott, werde fortbestehen und sich beratend in den mehrjährigen Sanierungsprozess einbringen. Zudem wolle der Förderverein – unter Beachtung der mit den Baumaßnahmen verbundenen Einschränkungen – auch weiterhin Räumlichkeiten auf der Schloss- und Gutshofanlage nutzen, um mit seinen Veranstaltungen auch künftig den ländlichen Raum zu beleben.

Nicht betroffen von der Eigentumsübertragung an das Land sind zahlreiche weitere Flächen der Anlage, darunter der historische Rinderstall. Das 1858 errichtete, ca. 80 Meter lange Gebäude konnte in den Jahren 2013 bis 2015 durch eine Notsicherung vor dem Einsturz bewahrt werden. Der Rinderstall solle ebenfalls noch in diesem Jahr von Familie Weissenborn vollständig an den Förderverein übergehen, so Ott, damit auch dieses Denkmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.

Als nächste Veranstaltungen stehen in Ludwigsburg die Sonnenwendfeier am Freitag (ab 20 Uhr) und die Mittsommer-Remise am Sonntag (10 bis 17 Uhr) an.

Martina Rathke