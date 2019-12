Ein neues Fahrzeug für die Männer mit dem Helfer-Gen

Greifswald

Die Kinder aus dem DRK-Hort in Pasewalk hatten ein großes Plakat mit dem Zeitreisemobil gemalt. „Ich habe eine große Bitte an Sie“, wandte sich die DRK-Präsidentin des Kreisverbandes Uecker-Randow, Monika Buse, an die OZ-Redakteure, während sie auf dem Abschlusstreffen zur diesjährigen Weihnachtsaktion das Bild ausrollte. „Zeichnen Sie doch bitte mit einem roten Stift ein, wie viel von einem neuen Fahrzeug über die Spendenaktion der OSTSEE-ZEITUNG zusammengekommen ist.“ Als sich der rote Kreis um das Fahrzeug schloss, war der Jubel groß. „Das ist unglaublich“, freute sich die DRK-Chefin. „Wir können uns ein neues Fahrzeug kaufen.“ Und auch der DRK-Geschäftsführer, Jörg Bohnhoff, kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Mit einer solchen Summe habe ich nie im Leben gerechnet.“

Mehr als 630 Leser öffneten Herz und Portmonee

Genau 60 364, 49 Euro kamen bis Freitag von den Lesern in Greifswald, auf Usedom sowie auf dem nahegelegenen Festland für das Zeitreisemobil zusammen. Und der Spendenberg ist seitdem noch weiter gewachsen: Auf unglaubliche 66 793, 36 Euro, wovon die Greifswalder OZ-Leser allein 38 770, 86 Euro beisteuerten. Mehr als 630 Spender aus der Hansestadt und näheren Umgebung öffneten nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Portemonnaie. „Für mich sind die Leser die wahren Helden“, zeigte sich der ehrenamtliche DRK-Helfer und Wünscheerfüller Steve Henschel gerührt.

Das Zeitreisemobil, mit dem Leute wie Steve Henschel Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch erfüllen, legte seit Anfang Dezember mehr als 2000 Kilometer zurück. Als die OZ die Spendenaktion startete, zeigte das Tacho des Fahrzeugs genau 341 684 Kilometer an. Am Ende stand dort die Zahl von 343 786 Kilometern.

Mit einer Zeitspende viel Gutes tun

Zwischen den vergangenen vier Wochen lagen nicht nur Fahrten nach Usedom, nach Lüneburg, Stralsund und in die nähere Umgebung von Greifswald, sondern auch ganz viele Emotionen: glückliche Fahrgäste, die gerührt waren, dass fremde Menschen ihnen für einen Tag Zeit und die volle Aufmerksamkeit widmeten. Auf diese Weise konnte beispielsweise der 90-jährige Karl Gerth aus Lubmin nochmals seine alte Heimat im niedersächsischen Lüneburg besuchen und Verwandte treffen. „Allein hätte ich mir diese Reise nicht mehr zugetraut“, sagte er.

„Es ist toll, dass mit einer Zeitspende und eigentlich wenig Aufwand so viel Gutes getan werden kann“, sagte der Leiter des Rettungsdienstes von Vorpommern-Greifswald, Dr. Timm Laslo. Der Landkreis hatte 2018 den ausgemusterten Krankentransportwagen zum symbolischen Kaufpreis für einen Euro an das DRK gegeben. Seitdem brachte er mehr als 20 schwerkranke Menschen aus Vorpommern an Sehnsuchtsorte oder zu Angehörigen und Freunden. Einer krebskranken Frau aus Ueckermünde ermöglichten die Wünscheerfüller noch einen gemeinsamen Tierpark-Besuch mit der Tochter. Ein ehemaliger, ebenfalls an Krebs erkrankter Torwart wurde nach Wesenberg zu seiner alten Mannschaft gefahren. Mit der Spende im Rücken will das Team vom Zeitreisemobil nun sein Engagement in Greifswald und auf Usedom ausbauen.

Ärzte für den Ehrenamtsjob gewinnen

Monika Buse erinnert sich an ihre kleinen Wünsche zu Beginn der Aktion. Ein Einbau-Kühlschrank, ein festinstalliertes Sauerstoffbeatmungsgerät, eine Rampe für das in die Jahre gekommene Fahrzeug standen damals auf der Liste. „Wir hätten nie gedacht, dass es tatsächlich für ein neues Fahrzeug reicht“, ist sie erstaunt. Rund 50 000 Euro wird das neue Zeitreisemobil kosten. Es soll ,wie der alte Wagen, mit einem Bett sowie mit Sitzmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer ausgestattet sein. Dazu kommt natürlich auch die Extra-Ausstattung, die bereits für den alten Wagen auf der Wunschliste stand. Die Innenausstattung wird gemütlicher: Eine Künstlerin wird die Decke des Wagens gestalten. „Wir sind total begeistert, was wir in den vergangenen vier Wochen erleben durften. Die Spendenbereitschaft der OZ-Leser hat uns überwältigt“, freute sich die DRK-Präsidentin.

Doch was wäre der neue Wagen ohne die ehrenamtlichen Helfer? Auch die Arbeit der Wünscheerfüller kann nun stärker als bislang gewürdigt werden. Rettungsdienstleiter Timm Laslo regte an, künftig auch Ärzte für diesen Ehrenamtsjob zu gewinnen. Sie könnten vor allem dann das Zeitreisemobil begleiten, wenn schwerst kranke Menschen in ihrer allerletzten Lebensphase noch einmal einen Ort besuchen wollen, um Abschied zu nehmen. Zudem steht jetzt ein Fonds zur Verfügung, aus dem auch Wünsche der Fahrgäste, wie Eintrittskarten oder ein Cafébesuch, finanziert werden können.

