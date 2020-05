Familienforschung am PC: Wie ein Greifswalder 4500 Verwandte aufspürte

Greifswald

Der „ Stammbaum“ von Lutz Mehl passt schon lange nicht mehr auf ein A4-Blatt. Ein großes A1-Poster rollt der 61-Jährige aus, mit Hunderten Kästchen und winzigen Namenszügen gefüllt, verbunden durch Lebenslinien bis zum heutigen Tag. Mehl ist Werkstattleiter an der Hochschule Stralsund, ein patenter Mann, bei dem man auf den ersten Blick eher an Hobbys wie Schaltpläne für Elektroanlagen denken würde, nicht aber an Familienforschung. Wie kam es dazu?

Den Beginn machte seine Mutter. „Ihre Familie stammt aus der Region Liberec im heutigen Tschechien, sie hat sich immer schon mit ihren Vorfahren beschäftigt. Nur durch Erzählungen und Vernetzung ist sie allein auf die Namen von 260 Familienmitgliedern gekommen“, erzählt Lutz Mehl. „Die Familien waren aber auch kinderreicher als heute. Sie hat neun Geschwister.“

Mehl schlug ihr irgendwann vor, doch den Zettelberg, auf dem die Verwandtschaftsbeziehungen und Namen notiert waren, zu digitalisieren. Nach anfänglicher Skepsis gegenüber Computern entstand so tatsächlich eine erste Datenbank.

„Und prompt hatte ich den Kram an der Backe“

„Die ist dann irgendwann aber kaputtgegangen“, erzählt er. „Und prompt hatte ich den Kram an der Backe.“ Beim Wiederherstellen der Daten habe es bei ihm irgendwie Klick gemacht, das Interesse für Familiengeschichte und Stammbäume war geweckt. Wenig später wurde glühende Leidenschaft daraus. „Da muss es doch noch mehr geben“, sagte er sich und machte sich an die Internetrecherche.

„Ich war damals nach einer OP ein halbes Jahr krankgeschrieben und habe mich in dieser Zeit fast nur mit dem Aufspüren von Vorfahren beschäftigt“, erinnert er sich. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Rund 4500 Verwandte seines Stammbaums hat er aufgespürt, väterlicherseits kommen die Verwandten aus Ostpreußen, mütterlicherseits aus Tschechien.

Die Datenlage im Internet ist dabei von Region zu Region sehr unterschiedlich. „Vorzeigebeispiel ist Tschechien, dort hat man akribisch ganze Kirchenbücher nicht nur abgescannt, sondern auch abgetippt“, erzählt er. „Das macht es möglich, nach Namen zu suchen.“ In Kirchenbüchern wurden zum Beispiel Geburten, Todesfälle, Hochzeiten und Taufen notiert, oft mit weiteren Informationen wie Geburtsort oder Beruf. Sie sind oftmals der einzige Beleg für die Existenz einer Person und daher wertvolle Dokumente, insbesondere für Familienforscher.

Treffen mit den Pfarrern zum Durchsehen der Bücher

Hier in Vorpommern befinde man sich bezüglich der digitalen Nutzbarmachung der Kichenbuchbestände seiner Ansicht nach noch am Anfang. „Ich versuche gerade den Stammbaum meiner Frau zusammenzustellen und habe mich etwas in der Region umgeschaut“, sagt Lutz Mehl. „Von der Nordkirche gibt es kein zentrales Internet-Angebot.“

Man könne sich zwar mit den Pfarrern verabreden, die die entsprechenden Kirchenbücher verwalten. Dann müsse man aber schon genau wissen, wonach man sucht. Kirchenbücher an sich könnten nämlich mehrere Hundert Seiten umfassen und sind dazu wegen der Schreibschrift nicht einfach zu lesen. Das könne Stunden dauern. Ahnenforscher, die nicht aus der Region stammen, hätten es noch schwerer. „Man kann zwar anrufen und um Informationen aus dem Kirchenbuch bitten.“

Aber hier wird, völlig zu recht übrigens, wie Mehl findet, eine Gebühr fällig. „Was mich aber richtig bedrückt“, so Mehl. „Diese Kirchenbücher sind so wertvoll. Und es gibt von vielen nicht mal Sicherheitskopien. Sollte es einen Wasserrohrbruch oder Brand geben, sind diese Daten unwiederbringlich verloren.“

Viele Kirchenbücher von Mormonen digitalisiert

Der Verein Pommerscher Greif habe sich verdient gemacht und auf seiner Seite viele Kirchenbücher aufgeführt, inklusive Links auf digitale Fassungen. Für diese Onlinebestände muss man sich allerdings ein Kundenkonto bei der Seite www.familysearch.org anlegen, die den Mormonen zugeordnet wird. Diese christliche Kirche sammelt weltweit alle Daten über Familienstammbäume und stellt sie für die Öffentlichkeit online, mittlerweile sind über drei Milliarden Namen archiviert und auf Mikrofilm gespeichert.

Dieses gigantische Archiv, das übrigens in einem Stollen in den USA untergebracht ist, damit nicht mal eine Nuklearkatastrophe es zerstören kann, solle nicht nur die Verbundenheit der Menschen miteinander weltweit stärken. Auch Taufen von Verstorbenen sind nach Ansicht der mormonischen Kirche im Jenseits noch möglich, dafür muss man natürlich auch wissen, wer die Vorfahren genau sind.

Geduld und Hartnäckigkeit sind gefragt

„Man braucht Geduld und Hartnäckigkeit bei der Familienforschung und es ist auch eine Menge Glück dabei“, sagt Mehl. „Einen Anhaltspunkt brauchen angehende Familienforscher auf jeden Fall, um die Suche zu starten, nämlich die Geburts- oder Sterbedaten und den Namen.

Allerdings muss der Todestag mehr als 110 Jahre zurückliegen. Sonst sind die Aufzeichnungen aus Datenschutzgründen nicht freigegeben.“ Manchmal helfe als erster Schritt durchaus Google, man solle aber aufpassen. Viele Familienseiten, die Dienste anbieten, verlangen dafür Geld oder man muss ein Abo abschließen.

Besuch in Tschechien ist geplant

Neben dem Stammbaum, der Stück für Stück entsteht, fasziniert Mehl noch etwas anderes. „Man hat ein ganz anderes Verhältnis zur Geschichte, wenn sich bestimmte Dinge in der eigenen Familie abgespielt haben. Die hohe Säuglingssterblichkeit zum Beispiel.“

Und für Mehl soll es nicht beim Sitzen am Bildschirm bleiben. „Ich habe in einem kleinen Dorf in Tschechien ganz viel Verwandschaft gefunden, sogar Bodenkarten aus der damaligen Zeit gibt es noch, in denen die Namen meiner Vorfahren auftauchen“, erzählt er. Ein Besuch ist geplant. „Ich habe geschaut und eine günstige Pension gefunden. Lustigerweise gab es auch eine Chronik auf der Seite der Pension. Mit einem Bild des ersten Besitzers: meinen neunfachen Urgroßvaters!“

Von Anne Ziebarth