Ferienkurs: Vom Fußgänger zum Segelflieger in Schmoldow! 

Greifswald

Einmal selbst ein Flugzeug fliegen! Diesem Traum können nun kleine (und große!) Kinder ab 14 Jahren ein großes Stück näher kommen. Vom 18. Juli bis einschließlich 26. Juli findet beim Sportfliegerclub Greifswald auf dem Flugplatz Schmoldow wieder das alljährliche Sommercamp statt. Dieses Jahr bietet der Verein aber erstmals parallel dazu einen verlängerten Schnupperlehrgang, quasi einen Einstiegskurs für alle an. „Ziel ist es, mehr Leute in unserer Region zu einem der schönsten Hobbys überhaupt zu animieren, der Segelfliegerei“, heißt es in einer Mitteilung des Verins. „Schließlich bildet diese die beste Grundlage um in die Fliegerei einzusteigen, vielleicht ein Anreiz für diejenigen, die auch beruflich vom Fliegeralltag schwärmen (Auch Schmoldow hat schon Airlinepiloten, Fluglotsen, etc. herausgebracht) aber genauso für Leute, die sich nach einem Hobby der besonderen Art umsehen“

Jeder kann beim Schnupperkurs mitmachen

Der Schnupperkurs unterliegt keiner Altersbeschränkung nach oben, jeder ist willkommen und der Verein freut sich über reges Interesse. „Die Teilnehmer werden für die Dauer des Lehrgangs Vereinsmitglieder und sind entsprechend versichert“, informiert der Verein. „Plan ist es jeden Tag mehrere Starts mit Fluglehrer zu absolvieren und am normalen Vereinsbetrieb teilzunehmen.“

Ziel nach einer Woche: Das Flugzeug allein in der Luft halten

Mögliche Anti-Coronamaßnahmen, wie eine Mund-Nasen-Bedeckung beim Fliegen werden selbstverständlich berücksichtig. Das Ziel ist hoch gesteckt: „Am Ende des Kurses sollte jeder Interessent, der als Fußgänger gekommen ist, dazu in der Lage zu sein das Flugzeug unter Aufsicht des Fluglehrers in der Luft zu halten“, heißt es in der Mitteilung. „Mit einem Unkostenbeitrag von 130 Euro sind Fliegen, Verpflegung und Campen auf dem Flugplatz integriert.“ So möchte der SFC auch den Familien, welche aufgrund der Corona- Pandemie ihren geplanten Sommerurlaub nicht antreten konnten, eine Möglichkeit schaffen ihren Kinder in diesem Sommer doch noch etwas zu bieten. Weitere Informationen über den Segelfliegerclub im Internet unter www.sfc-greifswald.de, Rückfragen unter Tel.: +4915782021015 / +491727147170

Von Anne Ziebarth