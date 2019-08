Breest

28 Filme aus 15 Ländern präsentiert das Filmfest „der neue Heimat film“ #15 auf der Burg Klempenow ab Freitag, den 23. August. Gezeigt werden internationale Kurz- und Dokumentarfilme zwischen persönlichen Geschichten und globalen Zusammenhängen. Der Freitagabend startet mit dem Streifen „Heimat ist ein Raum aus Zeit“, wobei auch Filmemacher Thomas Heise angefragt ist. Grimmepreis-Trägerin Annekatrin Hendel wird dann am Samstag mit ihren Film „Schönheit und Vergänglichkeit“ zu Gast sein und mit „Erde“ von Nikolaus Geyrhalter blicken Gäste und Filmemacher in die Tiefe. Am Sonntag wird der vielfach preisgekrönte Kurzfilm „Lifeboat“ von Skye Fitzgerald gezeigt und Steffen Sebastian wird seinen Film „Lievaleen“ vorstellen. Außerdem werden die Streifen „Midnight Traveller“ von Hasan Fasili und „What we left unfinished“ von Mariam Ghani über die Leinwand flimmern. Bereits ab 11 Uhr findet das Otoni-Kinderfilmfest statt. Das Festival wird mit „The Whale and the Raven“ von Mirjam Leuze ausklingen. Zur Filmfest-Party am Samstag mit Livemusik, Buffet und Lagerfeuer sind alle Gäste herzlich eingeladen.

Von OZ