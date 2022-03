Rügen

Gute Nachricht für Klassikfreunde: Nach zweijähriger musikalischer Abstinenz hält der Festspielfrühling Rügen in diesem Jahr wieder Einzug auf der Insel. Vom 18. bis zum 27. März bringt Stargeiger Daniel Hope wieder zahlreiche Klassik-Stars an die Ostsee. Damit holt der künstlerische Leiter das Programm nach, das er bereits für 2020 konzipiert hatte. Zwei Tage vor Beginn – Hope saß im heimischen Berlin bereits auf gepackten Koffern – musste das Event coronabedingt abgesagt werden. Umso größer ist die Freude in diesem Jahr auf die kommenden zehn Konzerttage. Mit rund 25 Veranstaltungen spannt Hope gemeinsam mit jungen Talenten und altbekannten Partnern, wie Josephine Knight, Maxim Lando, Ikki Opitz, der Neubrandenburger Philharmonie und dem Schauspieler Sebastian Koch, den Bogen von Kammermusikwerken über Künstlergespräche, eine Filmaufführung, ein Konzert in einer Bäckerei bis hin zu Orchesterkonzerten.

„Wir hoffen, dass alle gesund auf die Insel kommen“

„Ich freue mich sehr auf die schöne Insel Rügen und bin wahnsinnig froh, dass der zehnte Festspielfrühling wieder in Präsenz stattfinden kann“, sagt Intendantin Ursula Haselböck. Man habe lange „gebibbert“, ob alles klappt. „Nun hoffen wir natürlich, dass Künstler und Besucher gesund auf die Insel kommen. Aber die Vorzeichen stehen gut“, so die Intendantin.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen finden alle Konzerte des Festspielfrühlings lediglich mit 50 Prozent Auslastung statt. „Möglich wären 60 Prozent, aber weil wir die Besucher im Schachbrettmuster platzieren müssen, können wir nur die Hälfte der Plätze belegen“, so Haselböck. Die Karten dafür seien bereits ausverkauft. Kurzentschlossene könnten lediglich auf Restkarten an der Abendkasse hoffen. „Perspektivisch müssen wir wieder auf eine Auslastung von 100 Prozent kommen“, so Haselböck. Fünfzig Prozent Einnahmen-Einbußen seien als privat agierendes Festival nur schwer zu stemmen. „Ohne Bundesmittel wäre das nicht möglich“, so Haselböck. Die Festspiele finanzieren sich zu 50 Prozent über den Ticketpreis, dazu kommen Sponsoren, Förderer sowie öffentliche Förderungen.

Noch würden durch ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes die Einnahmen verdoppelt. „Die Frage ist, wie lange es das Förderprogramm noch geben wird. Und prinzipiell wollen wir natürlich unser Geld so verdienen, wie wir es bislang auch gemacht haben, und vor vollen Sälen spielen. Dafür brauchen wir jeden einzelnen Konzertgast“, appelliert die Intendantin an die Besucher. Denn: „Selbst wenn wir auf 100 Prozent gehen würden, wissen wir, dass das Publikum noch zurückhaltend ist und sich die Säle nicht von selbst füllen.“ Im vergangenen Festspielsommer 2021 waren nur knapp ein Viertel der Konzerte ausverkauft – Daniel Hope und Nigel Kennedy spielten in Redefin teilweise vor halbleeren Rängen.

Eröffnungskonzert im Putbuser Marstall mit Josephine Knight

Dass nun immerhin die Hälfte der Karten verkauft sei, ist für die Intendantin ein gutes Zeichen. Freuen können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm: Der Startschuss fällt am Freitag, 18. März, mit dem Eröffnungskonzert von Daniel Hope im Putbuser Marstall zusammen mit der britischen Cellistin Josephine Knight, der russischen Pianistin Julia Okruashvili und dem US-amerikanischen Pianisten Maxim Lando. Auf dem Programm stehen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, César Franck und Ludwig van Beethoven.

Persönlich wird es am 19. März, wenn Daniel Hope zu einem Gesprächskonzert zu Verfemter Musik auf das Jagdschloss Granitz in Binz einlädt. Geprägt von der Lebenssituation seiner jüdischen Großeltern lässt Hope zusammen mit Josephine Knight Musik des im Holocaust ermordeten Komponisten Erwin Schulhoff erklingen. Am Abend sind der künstlerische Leiter sowie der junge Cellist Yibai Chen und Pianist Maxim Lando in der Göhrener Nordperdhalle bei einem Orchesterkonzert mit der Neubrandenburger Philharmonie zu hören. Gemeinsam mit Schauspieler Sebastian Koch geht Daniel Hope am Sonntag (20. März) auf die Suche nach dem Paradies. Im Kurhaus-Saal in Binz bringen sie diesen idealen und doch verlorenen Ort in Ton und Wort zum Klingen.

Zur Person Daniel Hope Daniel Hope wurde 1973 in Südafrika geboren uns ist in England aufgewachsen. Sein Geigendebüt gab er mit 15 Jahren in Finnland. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Yehudi Menuhin. Hope ist den Festspielen MV seit langer Zeit verbunden: 1998 erspielte er sich mit dem London International Piano Quintett den Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, war 2006 erster Preisträger in Residence und von 2009 bis 2013 Künstlerischer Partner beziehungsweise Direktor des Festivals. 2022 ist er künstlerischer Leiter des Festspielfrühlings Rügen.

Am 21. März trifft in der Backstube der Bäckerei Peters in Sassnitz traditionelles Handwerk auf klassische Musik: Mit dem chilenischen Pianisten Jacques Ammon geht es bei diesem „Unerhörten Ort“ auf eine musikalische Reise durch Klänge der Klassik, des Tango und des Jazz. Gemeinsam mit seinem langjährigen Duopartner Eckart Runge bittet Ammon zudem am Mittwochabend, 23. März, ins Haus des Gastes in Baabe und am Donnerstagnachmittag auf das idyllische Gut Lebbin. Mit den Programmen „Roll Over Beethoven“ und „Jazz Tango Nuevo“ sprengen die Musiker musikalische Grenze und verknüpfen Klassik und Moderne miteinander.

Musik in der Backstube Peters in Sassnitz

Auch die Kleinen kommen beim diesjährigen Festspielfrühling auf ihre Kosten: Am 26. März lädt Daniel Hope mit zahlreichen Künstlern zu einem musikalischen Märchen in das Haus des Gastes in Baabe ein. Mit der Geschichte „Vom König, vom Kater und der Fiedel“ geht es beim Kinderkonzert auf eine Reise in die Kindheit des Geigers. Zum fulminanten Abschluss des diesjährigen Festspielfrühlings holt Hope nahezu alle Musiker noch einmal auf die Bühne des Putbuser Marstalls, wo Camille Saint-Saëns’ Karneval der Tiere erklingt.

Mit dem letzten Konzert des Festspielfrühlings Rügen verabschieden sich am 27. März Daniel Hope, Ikki Opitz, Julia Turnovsky, Carla Maria Rodrigues, Josephine Knight, Jacques Ammon und Maxim Lando im Theater Putbus mit Kammermusik von den Gästen. Dort wird auch die künstlerische Leitung des Festspielfrühlings Rügen 2023 bekanntgegeben.

Infos und Tickets Infosüber alle Konzerte sowie Restkarten oder Wartelisten für den Festspielfrühling Rügen gibt es unter: www.festspiele-mv.de sowie telefonisch unter 0385-5918585. Die Konzerte finden unter der 3G-Regel statt. Pflicht ist zudem das Tragen einer FFP2-Maske. Tickets für den Festspielsommer sind ebenfalls bereits unter: www.festspiele-mv.de erhältlich

„Was den Festspielfrühling Rügen ausmacht, ist vor allem seine Vielfalt und die Musik an vielen wunderschönen Orten, die dazu einlädt, die Insel zu entdecken“, sagt Intendantin Haselböck. Bespielt werden neben dem Marstall und dem Theater Putbus auch die Seebrücke in Sellin sowie die Kapelle in Boldevitz oder die Kunstscheune in Vaschvitz. Hope, der den Festspielen MV seit vielen Jahren verbunden ist, stehe nicht nur für tolle Programme, sondern auch für tolle Künstler. „Renommierte und Junge – diesen Stars von morgen eine Plattform zu bieten ist genau das, was die Seele der Festspiele ausmacht“, so Haselböck.

Von Stefanie Büssing