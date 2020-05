Greifswald

Am Sonnabendvormittag: Alles war für einen kleinen Ausflug in die Umgebung gepackt, noch ein letzter Blick in die E-Mails. Oh. „Ihr Paket kommt heute zwischen 12.23 Uhr und 13.23 Uhr“, las ich dort. Eigentlich ja eine schöne Sache, schließlich heißt es sonst ja immer zwischen 9 und 18 Uhr. Voraussichtlich, wohlgemerkt.

Doch was nun? Kein Nachbar in Sicht und für das Angeben eines Wunschablageortes oder Paketshops war es auch zu spät. Allerdings entdeckte ich in der Benachrichtigung die Option „Hier befindet sich ihr Paket derzeit“. Und tatsächlich: In einem Kartenfenster wurde mir straßengenau die Position des Paketboten angezeigt, mit meinem Paket im Schlepptau.

Kurzentschlossen nahm ich die Verfolgung auf. Gar nicht so einfach, denn so ein Paketbote ist flink in der Stadt unterwegs. Ich hingegen musste immer zwischendurch anhalten und neue Peilung aufnehmen. Irgendwann tauchte dann wirklich das Paketauto am Straßenende auf. Und ein freundlicher Paketbote händigte mir mein Paket aus. Danke!

Von Anne Ziebarth