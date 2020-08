Greifswald: Auch ein Baumhaus braucht Amt und Siegel

Greifswald

In den vergangenen Wochen bin ich häufiger durch die Loitzer Straße in Greifswald gefahren (der Umleitung Levenhagen sei Dank), die Baustellenampeln dort gaben reichlich Gelegenheit die Häuser zu betrachten. Dabei fiel mir in einem Vorgarten ein großes Holzgerüst um eine Art Baumrest auf. Sah an sich schon merkwürdig genug aus, aber ein angepinnter, sehr amtlich wirkender Zettel weckte meine Neugier. Eine Fällaufforderung vielleicht?

Ich nutzte eine Ampelphase um nachzusehen. Ein Bauschild mit Baugenehmigung! Und zwar für ein Baumhaus. Inklusive amtlichem Hinweis, das dieses Schild an der Baustelle anzubringen sei. Überraschend. Aber tatsächlich ist das korrekt: Auch Baumhäuser brauchen in bestimmten Fällen eine Baugenehmigung, wichtiges Kriterium ist das Volumen des umbauten Raums und die Frage, ob eine Bodenbefestigung vonnöten ist.

Von Anne Ziebarth