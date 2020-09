Greifswald: Das ist los am Wochenende!

Greifswald

Wer Lust auf ein buntes Markttreiben hat, ist am Sonnabend in Hanshagen richtig. Dort startet bereits früh um 9.30 Uhr ein Volleyballturnier auf dem Sportplatz, ab 14 Uhr wird dann an gleichem Ort der Herbst- und Trödelmarkt eröffnet. Ab 14 Uhr werden die Kinder der Kita Sonnenschein ein buntes Programm aufführen. Auch der Herbstmarkt in der Schlossanlage Ludwigsburg geht in die Verlängerung: Unter dem bewährten Motto "Aus der Region - für die Region" bieten sowohl am Samstag als auch am Sonntag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr zahlreiche Händler ihre Produkte im Schlosshof an.

Ab Freitag steigt wieder eines der besonderen Fesivals der Hansestadt: Das Figurentheaterfestival Fantakel öffnet den Vorhang für alle Theaterbegeisterten, Puppenspiel-Liebhaber und Märchenfreunde! Eine Auswahl: Freitag, 10 Uhr „Der Riese im Schnee“ im St Spiritus, dort auch um 17 Uhr die Eröffnung mit Sterntaler. Samstag um 10.30 Uhr gibt es im Koeppenhaus (Lutherhof) „Kasper kauft ein Haus“, um 15 Uhr „Der gestiefelte Kater“ im St. Spiritus. Um 20 Uhr beginnt hier das Stück für Erwachsene „Schöner Leiden –eine Couch packt aus“. Sonntag können sich kleine Besucher auf „Die Geschichte vom Mann im Bauch“ um 11 Uhr und „Der kleine Ritter“ um 15 Uhr jeweils im St. Spiritus freuen.

Anzeige

Am Freitag, dem 25. September, von 15 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag, dem 26. September, von 10– 15 Uhr können sich junge Menschen in ComputerSpielSchule Greifswald, im Jugendzentrum klex in der Langen Straße 14, städteplanerisch austoben. Es wird über Minecraft die Möglichkeit geboten, Greifswald entsprechend mal nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Anzahl der Computer ist auf 15 limitiert, weshalb darum gebeten wird sich vorher unter zusammen@pek.de anzumelden.

Weitere OZ+ Artikel

In der Marienkirche kann man derzeit die Nabu-Ausstellung: „Klima und Arten im Wandel“ sehen. Besucher erfahren, welche möglichen Auswirkungen der Klimawandel auf die Tierarten in Deutschland hat und warum wir uns gemeinsam darum bemühen müssen, den Klimawandel in Grenzen zu halten und die Risiken für den Naturhaushalt und die biologische Vielhalt zu mindern. Unterstützt wird diese Ausstellung durch 14-Tage-Challenges von Klimafit-Greifswald. Diese bieten eine Möglichkeit für die Besucher selbst aktiv zu werden. Samstag von 11 bis 15 Uhr und Sonntag nach dem Gottesdienst bis 12 Uhr geöffnet.

Von AZ