Greifswald

Die Fassade inklusive der Fenster im Erdgeschoss ist über und über mit Graffiti besprüht, späht man auf den angrenzenden Hof zur Martin-Luther-Straße, sieht man Gerümpel und Müll. Nein, bei dem Haus in der Bahnhofstraße 6 handelt es sich wahrhaft um kein „Schmuckstück“ mehr, trotzdem hat das Haus eine ungemein spannende Nutzungsgeschichte, anhand derer man wie durch ein Fenster einen Blick in Greifswalds bunte Vergangenheit werfen kann.

Welches Haus kann schon von sich behaupten, nicht nur Gaststätte (mit Kegelbahn), katholische Kapelle und Schule (ohne Kegelbahn), private Nervenklinik, beliebter Pferdefleisch-Imbiss für Eisenbahner und Eis-Manufaktur mit Eisdiele gewesen zu sein?

Anzeige

Archivforschung: Jede Akte ist wie eine kleine Wundertüte

Einer, der sich mit der Geschichte des denkmalgeschützten Hauses bestens auskennt, ist Rainer Neumann. Der ehemalige Superintendent des Kirchenkreises ist leidenschaftlicher Geschichtsforscher;[Semikolon] in den neuesten Greifswalder Beiträgen zur Stadtgeschichte widmet er sich dem Haus in der Bahnhofstraße 6. Bis man ein umfassendes Bild der Vergangenheit des Hauses zeichnen kann, sind eine Menge Puzzlestücke aus unterschiedlichen Quellen zusammenzusetzen, erzählt der 71-Jährige. „Die beiden Mitarbeiterinnen im Stadtarchiv sind wundervoll“, sagt Neumann. „Sie haben immer eine Idee, welche anderen Akten und Bezüge zu neuen Informationen führen könnten.“

Weitere OZ+ Artikel

Hilfreich waren im Falle der Bahnhofstraße 6 nicht nur die fein säuberlich archivierten Konzessionsanträge für den Schankbetrieb inklusive polizeilicher Beurteilung des angehenden Wirts, das Einwohnerverzeichnis Greifswalds mitsamt seinen Werbeanzeigen sondern auch das Kirchenarchiv der katholischen Gemeinde St. Joseph sowie die gesammelten Akten über die zahlreichen Baumaßnahmen, die er im Bauamt einsehen konnte. „Jede Akte ist wie eine kleine Wundertüte für mich“, so Neumann. „Man weiß nie, was drin ist.“

Rainer Neumann mit seinen Familienforschungsakten, einem weiteren Hobby. Quelle: Anne Ziebarth

Budenreihe wurde umgebaut – Aus Fachwerk wurde immer mehr Stein

Nun aber zur Bahnhofstraße. Die hieß im 19. Jahrhundert noch Gartenstraße, die Eisenbahnverbindung kam ja erst 1863, und lag mitten in der sich entwickelnden Fleischervorstadt. Erste Spuren im Grundstücksbuch deuten auf die Bauzeit vor 1829 hin, hier wurde erstmals ein Gastwirt Dethloff mit einer entsprechenden Schanklizenz erwähnt.

„Die Grundstückeerstreckten sich damals bis weit in die Martin-Luther-Straße zum Stadtgraben und waren zur Gartenstraße mit drei sogenannten Buden bebaut“, erzählt Neumann. „Das sind einstöckige Häuser mit Gauben in Holzständerbauweise. Im Laufe der Zeit wurde das Haus in der Bahnhofsstraße 6 immer wieder umgebaut, erweitert und gewissermaßen ,versteinert’. Die vielen Umbauten hatten übrigens den Effekt, dass die Gründung nicht auf die nachfolgenden Konstruktionen ausgelegt war und die Statik des Hauses immer wieder Probleme machte.“

Eine Ansicht des Hauses um 1928 Quelle: Bauordnungsamt

Vom Gasthaus zur Kapelle

Nach mehreren Eigentümerwechseln gelangte die Gastwirtschaft 1862 in den Besitz der katholischen Gemeinde – der erste Grundbesitz seit der Reformation. Durch Studenten, zugereiste Handwerker und Soldaten erfreute sich die Gemeinde seit dem frühen 19. Jahrhundert eines starken Zulaufs und suchte nach einem dauerhaften Standort. Vorher nutzten sie zahlreiche Provisorien für die Gottesdienste– unter anderem die Aula der Universität und ein heute abgerissenes Haus in der Brüggstraße. „Man kann aber davon ausgehen, dass auch die Möglichkeit der Wertsteigerung des Hauses bei einem Wiederverkauf in Betracht gezogen wurde“, ergänzt Neumann. „Schließlich wollte man mittelfristig auch eine Kirche errichten – und das kostete Geld.“

Die Kegelbahn wurde gekappt, an ihrer Stelle trat eine katholische Schule im Ein-Mann-Betrieb. Bis 1864 war ein Pfarrer Thomas nicht nur Lehrer für alle Fächer, sondern stellte auch die Schulhefte her, goss Kerzen und kochte sogar die Schultinte. Erst dann gab es Verstärkung durch einen Hilfslehrer für die inzwischen 28 Jungen und Mädchen. Ein „Umbauantrag an die Polizeidirection“ belegt die Umgestaltung von Speisesaal und Gaststube zu Kirchensaal und die Einrichtungen von Wohnungen für Pfarrer und Küster. Auch nach dem Kirchenneubau zwei Querstraßen weiter blieb das Schulhaus zunächst im Gebäude der Bahnhofstraße 6, dann wurde es gewinnbringend verkauft.

Poliklinik für Nervenkranke mit „kalten Douchen“

Für das Haus brach 1880 eine neue Zeit an. „Ein Bademeister Eduard Dolberg hat das Haus gekauft“, sagt Neumann. „Der wird nicht nur als sehr korpulent beschrieben, sondern hatte offensichtlich auch ein ebenso großes Selbstbewusstsein. Er wollte dem in Gründung befindlichen Sol- und Moorbad Konkurrenz machen und sein Badehaus nebenan erweitern.“ In der Tat inserierte er 1880 die Eröffnung eines „neu gebauten Moor- und Sool-Bad mit Dampfapperat, neu eingerichteten Logierzimmern und gesund gelegenem Garten.“ Dabei übertrat Dolberg im Namen des damaligen Marketings auch gern auch mal Grenzen, nannte sein Etablissement auch „Kurhaus“ oder sogar „Poliklinik für Nervenkranke“, obwohl der Bademeister laut der Archive weder über universitäre Verbindungen noch über eine Zulassung im medizinischen Bereich verfügte.

Straßenausbaugebühren auch um 1900 Thema

Neumann weiß aber noch viel mehr über das Gebäude zu berichten. Nach dem Tod von Eduard Dolberg 1902 suchte seine Witwe einen neuen Besitzer für das Gebäude. Ein potenzieller Käufer namens Martin Schulz ließ erstmal den Eingang „über Eck“ verändern, was dazu führte, dass die arme Witwe durch den neuen Straßenzugang auf einem stattlichen Betrag von Straßenausbaugebühren sitzen blieb, der Käufer sich aber verabschiedete, nachdem er Schwammbefall ausgemacht hatte.

Nun begann eine Zeit lange Zeit der gastronomischen Nutzung, der „Oberkellner Subklew aus Putbus“ bekam den Zuschlag „ohne Damenbedienung!“, wohlgemerkt. „Da dergleichen Damenbedienung in der Regel nur gehalten wird, um der Völlerei oder der Unzucht Vorschub zu leisten“, so hatte es zumindest der Regierungspräsident 1880 angeordnet. Als Albert Subklew 1942 das Zeitliche segnete, erbte seine Frau Marie, die das Haus weitervermietete. Karl Krause hatte ab 1949 offensichtlich das richtige Händchen. „Die Rösselklause war vor allem beliebt für ihre Pferdefleischgerichte“, erzählt Neumann. „Da sind die Studenten und Eisenbahner hingegangen, wenn es in der Mensa nach Kohl roch! Die Portionen sollen groß und günstig gewesen sein.“

Blick auf den Hof hinter dem Gebäude Bahnhofstraße 6 Quelle: Anne Ziebarth

Aus „Fleisch“ wird „Fisch“

In den 1960ern wurde das Haus als „HO Fischbratküche“ – auch zu Ausbildungszwecken – genutzt, der Übergang ins Volkseigentum geschah offiziell aber erst 1977. 1982 wurde laut „Fernsprechbuch der Deutschen Post Bezirk Rostock“ das Haus als „Eisdiele HO“ genutzt und es wird dort auch eine Eisproduktion der HO (Handelsproduktion in Volkseigentum) angegeben. „Ich habe sogar mit dem damaligen Produzenten sprechen können, der mir versicherte, das Milcheis sei um Klassen besser gewesen als das Wassereis“, sagt Neumann. „Das Eis wurde in sogenannten Thermophoren in die Gaststätten und Hotels in und um Greifswald transportiert.“ Teile der Kältemaschine sollen sich heute angeblich noch auf dem Hof der Bahnhofstraße 6 befinden, das „Aus“ der Eisdiele kam mit der Wendezeit.

Foto der Kältemaschine im Schuppen im Hof. Foto: Neumann Quelle: Rainer Neumann

Restaurant Albatros mit eigener Biermarke

Nach 1990 wurde das Gebäude mehrfach verkauft. Interessanterweise sei diese Zeit deutlich schlechter dokumentiert, als die Jahrhunderte vorher, so Neumann.Trotzdem ist er fündig geworden, unter anderem im Zeitungsarchiv. Manche Greifswalder kennen das Restaurant noch als „Gaststätte am Dom“ (1994). In der OSTSEE-ZEITUNG wurde 1996 zur Eröffnung der „maritimen Gaststätte Albatros“ geladen. „Inklusive eigener Biermarke und einem Shuttleservice“, sagt Neumann und lächelt. „Später kam dann noch die Pizzeria Marco Polo. Aber die haben alle nicht lange überlebt und sind seit vielen Jahren geschlossen.“

2006 wechselte das rund 318 Quadratmeter große Grundstück für 30.000 Euro den Besitzer. Angesichts der Bausubstanz, die „besser ausgesehen habe als sie wirklich war“ gab der neue Eigentümer das Haus aber wieder ab. Noch ist das Haus im Besitz des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises.

Zukunft Beratungsstätte KDW?

Vielleicht gibt es aber noch eine positive Entwicklung für das Gebäude, das in den vergangenen Jahrzehnten so heruntergekommen ist. Es könnte sein, dass das Kreisdiakonische Werk Ostvorpommern-Greifswald das Grundstück samt Haus erwirbt. Bestätigen will Geschäftsführer Jörg Raddatz das zwar nicht. Aber: „Ich könnte mir eine Beratungsstelle vorstellen“, sagt er. Es bleibt spannend in der Bahnhofstraße 6.

Es gibt viel zu tun! Quelle: Anne Ziebarth

Von Anne Ziebarth