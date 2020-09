Greifswald: Montag Vollsperrung in der Anklamer Straße 

Greifswald

Fahrzeugführer aus und in Richtung Anklam aufgepasst: Am Montag wird der Abschnitt zwischen der Kreuzung Anklamer Straße/Koitenhäger Landstraße und der Kreuzung am Elisenpark ab 6 Uhr voll gesperrt.

Wie das Straßenbauamt Neustrelitz am Freitag mitteilte, soll die alte Fahrbahn auf einer Länge von rund 300 Metern abgefräst und anschließend eine neue Asphaltdecke aufgebracht werden. Wenn alles mitspiele, könne die Straße schon am Dienstag wieder freigegeben werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Schönwalder und Gützkower Landstraße zur Ortsumgehung und umgekehrt. Von Anklam oder der Ortsumgehung aus stadteinwärts kommt man sowohl zum Einkaufszentrum Elisenpark als auch zum Max-Planck-Zentrum.

Von OZ