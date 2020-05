Greifswald: Nachtflug-Heli soll Notärzte im Kreis unterstützen

Greifswald

Der Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Greifswald bekommt „himmlische“ Verstärkung vom Land. Die Betriebszeit des an der Universitätsmedizin Greifswald stationierten Rettungshubschraubers „Christoph 47“ soll von 12 auf 24 Stunden erweitert werden, somit sind auch Einsätze in der Nacht möglich.

Als „dringend erforderlich“ bezeichnet Landrat Michael Sack ( CDU) die Maßnahme. Schon jetzt sei die Personalsituation bei den Notärzten knapp, krankheitsbedingte Ausfälle wegen der Corona-Pandemie könnten zur Schließung von Notarzt-Stationen führen. Dann wiederum könnte im schlimmsten Fall die Notfall-Versorgung im Kreis nicht mehr gewährleistet werden.

Anzeige

Gesundheitsministerium gibt grünes Licht

Das Gesundheitsministerium – Luftrettung fällt in die Zuständigkeit des Landes – gab grünes Licht für die Ausweitung der Betriebsstunden. Somit würde Vorpommern den derzeit einzigen Rettungshubschrauber haben, der nachts fliegt, ein genauer Zeitpunkt für den Beginn der Nachtflüge stehe aber noch nicht fest.

Weitere OZ+ Artikel

Wie die Bevölkerung auf den Fluglärm reagiert, bleibt abzuwarten. „Es gibt strenge Kriterien“, so Timm Laslo, Betriebsleiter des Rettungsdienstes. „Ich gehe davon aus, dass diese erfüllt sind.“ Wie aus einer Anfrage im November an das Ministerium hervorgeht, gibt es ein Lärmgutachten, welches die DRF ( Deutsche Rettungsflugwacht) vorgelegt hat. Danach werden die Maximalpegel teilweise überschritten. Doch aufgrund der seltenen Einsätze werde dies laut Gesundheitsminister Harry Glawe als „zumutbar“ gewertet. Im vergangenen Jahr flog der „Christoph 47“ 1335 Einsätze.

Modernster Rettungshubschrauber Deutschlands

Greifswald sei als Standort für den Helikopter prädestiniert, betonte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gunnar Bauer. „Von hier aus können die Inseln Usedom, Rügen und Hiddensee gut erreicht und Patienten, die einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus mit Maximalversorgung bedürfen, schnell in die Unimedizin Greifswald gebracht werden.“ Diese Aufgaben soll der neue Helikopter Typ H145 der DRF erfüllen, der bereits am 17. April als „Christoph 47“ in Dienst gestellt wurde.

Das neun Millionen Euro teure Modell gilt als der modernste Rettungshubschrauber Deutschlands, ist dank eines ummantelten Heckrotors deutlich leiser als das Vorgängermodell und kann über ein Kompartiment-System, ‚EpiShuttle‘, auch Corona-Patienten transportieren.

Die Dunkelheit bei Nachtflügen ist für die Piloten kein Problem. „Die Technik hat sich enorm weiterentwickelt“, erzählt der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, Lutz Fischer. „Mittlerweile können Piloten mit Hilfe der Nachtflugbrillen im Dunkeln so gut landen wie am Tag. Ein Ausleuchten ist nicht mehr zwingend erforderlich.“

Der neue Rettungshubschrauber bei einem seiner ersten Einsätze Quelle: Thomas Buth

Heringsdorf – Greifswald in 13 Minuten

Auch ohne die aktuelle Corona-Lage wird der Rettungshubschrauber in Vorpommern dringend benötigt, ist sich Sack sicher. „ Vorpommerns Begebenheiten machen es dem Rettungsdienst schwer, mit dem Rettungswagen schnell vor Ort zu sein“, so Michael Sack. „Lange Wege, die kleinteilige Infrastruktur an den Küsten, Inseln mit Brückenzugängen oder die zum Teil verstopften Straßen im Sommer“, zählt er auf.

Die Zeit bis zum Eintreffen der Retter am Einsatzort sei aber nur das eine, bei den Hilfszeiten liege der Kreis gut im Rennen. „Das andere ist die Zeit bis zum Eintreffen im Krankenhaus“, erklärt Fischer. „Die Krankenhäuser in Vorpommern sind ja größtenteils spezialisiert, man kann nicht mit jedem Patienten überallhin. Und da gibt es weite Strecken zurückzulegen.“

Timm Laslo beschreibt es so: „Stellen Sie sich vor, es gibt nachts einen Notfall irgendwo auf der Insel Usedom und die Person muss in die Unimedizin“, sagt er. „Dann brauchen wir für den Transport der Person in einem Krankenfahrzeug rund eine Stunde. Mit dem Rettungshubschrauber sind es 13 Minuten.“

Immer mehr Einsätze für den Rettungsdienst „am Boden“

Die Einsatzzahlen seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, so Laslo. „Während im Jahr 2014 noch 28 088 Einsätze mit unseren Rettungswagen in der Notfallrettung durchgeführt wurden, waren es im Jahr 2019 insgesamt 32 820 Einsätze“, sagt er. Gründe dafür liegen in der demografischen Entwicklung der Region, aber zum Beispiel auch in den größeren Zuschnitten des ärztlichen Notfalldienstes der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). „Die Bereitschaftsärzte sind dann häufig im Auto unterwegs und können nicht überall sein“, sagt Laslo. „Dann muss häufiger der Notarzt gerufen werden.“

Auch die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegenen Touristenzahlen in Vorpommern spielen eine Rolle. „Man merkt schon, dass jetzt weniger Menschen im Land sind“, sagt er. „Auch an unseren Einsatzzahlen, die seit dem Einreisestopp merklich zurückgegangen sind.“

Neuer Rettungshubschrauber „Christoph 47“ Die 9 Millionen Euro teure Rettungshubschrauber Typ H145 ersetzt nach zwei Jahren das Vorgängermodell vom Typ EC 145 C2. Durch einen ummantelten Heckrotor wird die Lärmbelastung beim neuen Modell deutlich reduziert. Im vergangenen Jahr flogen die Luftretter von der Station Greifswald aus 1135 Einsätze.

Notärzte kommen aus anderen Bundesländern

Personal für die Besetzung der elf Notarzt-Stationen im Landkreis zu finden, ist ein anderes heikles Thema. „Die Notärzte werden von den Krankenhäusern im Kreis gestellt, das ist so vorgesehen“, sagt Lutz Fischer. „Weil aber die Personaldecke an den Krankenhäusern immer dünner wird, werden die Notärzte in den Häusern gebraucht.“

Wo die Bereitstellung von Personal für Stationen „auf der grünen Wiese“ nicht funktioniert, wird auf Honorarkräfte zurückgegriffen, zum Teil über sogenannte Notarzt-Börsen. Die Ärzte kommen überwiegend aus anderen Bundesländern. „Es gibt zum Beispiel auf Usedom viele Notärzte, die aus dem Berliner Raum anreisen“, verdeutlicht Fischer. „Die haben dann keine Vollzeitstelle zu Hause und arbeiten hier als Ergänzung.“ Gewünscht ist dieses Modell vom Landkreis nicht. „Uns wäre ein stabiler Bestandsstamm an Notärzten lieber“, sagt Michael Sack.

Positives Beispiel Telenotarzt

In vielen Bereichen des Rettungsdienstes sei man in den vergangenen Jahren gut vorangekommen, blickt Sack zurück. „Die Einführung des Telenotarztes zum Beispiel.“ Gerade in den ländlichen Regionen des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind die Rettungskräfte meist vor dem Notarzt am Einsatzort, weil es mehr Rettungswachen als Notarztstandorte gibt.

In solchen Fällen fährt ein Rettungsfahrzeug einer Rettungswache zum Einsatzort, der Notarzt wird live über Video dazugeschaltet. So spart man sich das Warten auf den Notarzt vor Ort. „Derzeit gibt es drei bis vier Einsätze pro Tag, bei denen das Verfahren zum Einsatz kommt“, berichtet Laslo. Das Prinzip ist so erfolgreich, dass auch der Nachbarlandkreis Vorpommern-Rügen das Verfahren mittlerweile eingeführt hat.

Auch interessant:

Von Anne Ziebarth