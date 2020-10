Greifswald: OZ-Spendenkonto für das Segelschulschiff Greif füllt sich weiter

Greifswald

Die Spendenbereitschaft für die sanierungsbedürftige Greif lässt nicht nach. So beteiligten sich Hannelore und Dr. Matthias Schwenke aus Guest mit 100 Euro an der OZ-Spendenaktion zur Sanierung des Schiffes. „Mein Vater hatte in den 50er Jahren wie viele Greifswalder ebenfalls für die " Wilhelm Pieck" gespendet“, schreibt Matthias Schwenke, der nun die Familientradition mit seinem Geldbetrag fortgesetzt hat. Herzlichen Dank an das Ehepaar Schwenke und an alle Spender für die große Bereitschaft, das Schiff als Denkmal zu erhalten. Mehr als 1300 Leser beteiligten sich bislang an der OZ-Aktion, mit der wir gemeinsam mit dem Förderverein Rahsegler Greif e.V. die 125 000 Euro teure Erneuerung des Holzdecks finanzieren wollen.

Das sind die Spender

Gespendet haben: Carl-Heinz Möller, 100 Euro; Paul und Gisela Nixdorf, 25 Euro; Gunther Struppe, 50 Euro; Hilmar und Christa Voigt, 15 Euro; Eckhard Ristow, 50 Euro; Fred Himmelreich, 200 Euro; Andre und Annegret Rybicki, 55 Euro; Johanna Köster, 30 Euro; Marga Mueller, 20 Euro; Manfred und Renate Rutke, 50 Euro; Ernst Hermann Doell, 50 Euro; Hartmut Schultz, 25 Euro; Manfred und Renate Reif, 50 Euro; Peter Beller-Reins, 50 Euro; Herbert Plath, 15 Euro; Gerhard und Sieglinde Prommer, 100 Euro; Dr. Ulrich und Dagmar Wiesmann, 20 Euro; Torsten Schmidt, 100 Euro; Hans-Peter Kluehs, 50 Euro; Dieter und Brigitte Richert, 10 Euro; Werner und Gerda Asbahr, 50 Euro; Dr. Rolf und Barbara Haehnel, 20 Euro; Hannelore Schmidt, 100 Euro; Christian und Ilse Schmidt, 20 Euro; Thomas und Karola Fredrich, 20 Euro; Gerlinde Reinelt, 10 Euro; Katrin Laudan, 50 Euro; Musewieck, 50 Euro; Erika Godemann, 50 Euro; Volkmar Lenke, 100 Euro; Wolfgang und Marlies Rohde, 50 Euro; Manfred und Monika Paul, 20 Euro; Dagmar Mahlke, 20 Euro; Helga und Gisbert Radeisen, 20 Euro; Evelyn Foerster, 20 Euro; Mario Domin, 20 Euro; Jochen-Christian und Erdmute Stehr, 150 Euro; Claus Lampe, 20 Euro; Ulrich und Christine Gilde, 20 Euro; Dr. Friedrich-Karl Witt, 30 Euro; Nobert und Dorothea Utzig, 100 Euro; Helga und Peter Walkowsky, 15 Euro; Dr. Klaus und Karin Karnowka, 50 Euro; Manfred und Erika Kaatz, 20 Euro; Eva Schawe, 10 Euro; Dietrich Koch, 20 Euro; Horst Glaser, 20 Euro; Hartmut und Elke-Kerstin Ziesemer, 30 Euro; Helmut und Andrea Mähl, 50 Euro; Guenther und Strauhs, 10 Euro; Bärbel Dehling, 10 Euro; Horst und Erika Oschmann, 30 Euro; Heinz und Margot Paul, 50 Euro; Karl-Heinz und Angelika Kruth, 20 Euro; Alexander Jahl und Heidemarie Bruenner, 20 Euro; Frank-Michael Stark, 20 Euro; Winfried Eisenstein, 50 Euro; Jürgen Jahnke, 50 Euro; Dietmar und Rita Nilles, 10 Euro; Peter und Gudrun Trapp, 25 Euro; Sigismund und Barbara von Schoening, 10 Euro; Norbert und Ingrid Wiech, 100 Euro; Christoff Oehme, 200 Euro; Lothar und Edeltraud Schmidt, 10 Euro; Dietmar und Bärbel Haack, 10 Euro; Florian Hülsen, 100 Euro; Regina Buehring, 25 Euro; Eva-Heike Schmidt, 50 Euro; Günter Entzian, 20 Euro; Doris Michels, 25 Euro; Klaus-Eberhard Hofmann, 150 Euro; Werner und Ingrid Fuchs, 5 Euro; Ruth Leukert, 10 Euro; Helmut Burgmeister, 20 Euro; Hildegard Stubbe, 20 Euro; Ulrike Salewski, 50 Euro; Brigitte und Joachim Rudolf, 25 Euro; Christian-Ulrich Brandt, 10 Euro; Reinhardt Thiel, 20 Euro; Erika Hartmann, 30 Euro; Eva-Marie Giese, 10 Euro; Wolfgang Peters, 40 Euro; Klaus Proehl, 30 Euro; Monika und Günter Klingner, 50 Euro; Gerhard Langenhan, 10 Euro; Heinz und Ilona Bartsch, 50 Euro; Ingrid Neubauer, 10 Euro; Angelika Pioch, 100 Euro; Wolfgang Küster, 20 Euro; Karin Peters, 100 Euro; Klingner, 100 Euro; Dr. Monika Grimmberger, 50 Euro; Helfried und Regine Borowski, 100 Euro; Manfred Neumann, 50 Euro; Gerd Burmeister, 50 Euro; Ilona Windelborn, 50 Euro; Gundula Krybus, 10 Euro; Dirk und Karin Brand, 25 Euro; Manfred Moeller, 20 Euro; Joerg Wilbrandt, 100 Euro; Martina Blatt, 20 Euro; Karl-Heinz Troczynski, 100 Euro; Winfried Bohl, 50 Euro; Gabriele Ludwig, 20 Euro; Hannelore Müller-Lange, 10 Euro; Horst Walter, 50 Euro; Gerd-Uwe und Anke Meincke, 20 Euro; Hartmut Draeger, 10 Euro; Günter und Erika Bobzin, 50 Euro; Friedrich-Wilhelm Braatz, 50 Euro; Horst und Angelika Schröder, 100 Euro; Peter Koch, 20 Euro; Andre Keipke, 100 Euro; Rainer Daebritz, 50 Euro; Karin Kulschewski, 5 Euro; Marielore und Dr. Hans-Rüdiger Dorst, 200 Euro; Peter Schuett, 50 Euro.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von Martina Rathke