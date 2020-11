Greifswald

In der Nacht zum Sonnabend ist es in Greifswald zu einer Schießerei gekommen. Ein 42-jähriger Ägypter hatte vor einem Hotel randaliert und die Beamten mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Die Polizeibeamten konnte ihn nur durch Schüsse stoppen.

Ein Zeuge hatte gegen halb drei den Notruf gewählt und gemeldet, dass jemand vor einem Hotel in der Greifswalder Wilhelm-Holtz-Straße randaliere. Die Polizeibeamten konnten den Mann noch antreffen, er schlug mit einer Stange auf die Scheiben des Hotels ein. Nachdem ihn die Beamtenangesprochen hatten, ließ der Mann von den Fenstern ab und zückte ein Messer. Dieses richtete er gezielt auf die Beamten und bedrohte die Polizisten.

Schuss in den Oberschenkel stoppt Messerattacke

Auch auf wiederholte Aufforderung das Messer wegzulegen und zurückzubleiben reagierte der Mann nicht. Die Beamten gaben schließlich einen Warnschuss in die Luft ab, was den Mann aber nicht davon abhielt, weiter auf die Beamten zuzugehen. „Daraufhin kam es zur gezielten Schussabgabe aus der Dienstwaffe, um den Mann angriffsunfähig zu machen“, heißt es in der Polizeimitteilung. Konkret: Die Polizisten schossen dem Mann in den rechten Oberschenkel.

Der Tatverdächtige konnte daraufhin überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Der 42-jährige ägyptische Staatsbürger wird derzeit schwer- aber nicht lebensbedrohlichverletzt in einer Klinik behandelt. Die Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt, werden aber psychologisch betreut. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminaldauerdienstesder Polizei zum Ablauf des Geschehens dauern an.

Von Anne Ziebarth