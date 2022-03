Greifswald

Am Sonntag sind zwei Radfahrer bei einem Unfall in der Unterführung verlängerte Scharnhorststraße verletzt worden. Beide Fahrer erlitten Verletzungen am Kopf und müssen im Klinikum behandelt werden, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Tunnel, der die Ortsteile Fleischervorstadt mit der Stadtrandsiedlung verbindet, handelt es sich um einen bekannten Unfallschwerpunkt.

Der Tunnel für Radfahrer und Fußgänger hat eine kaum einsehbare Kurve, die schon mehrfach zu Kollisonen mit verletzten Personen führte. An diesem Sonntag gegen 9 Uhr ereignete sich dein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Laut Polizeibericht kamen sich eine 34 Jahre alte Frau und ein 50-Jähriger mit Hund entgegen. Die Radfahrerin kam hierbei aus Richtung Neumorgenstraße, der 50-jährige Fahrradfahrer wiederum aus Richtung Osnabrücker Straße.

Da die Unterführung aus einer Kurve bestehe, konnten sich die beiden Radfahrer nicht rechtzeitig sehen um sich gegenseitig auszuweichen, so die Polizei. Die Lenkerenden beider Fahrräder stießen zusammen und beide Radfahrer stürzten. Beide erlitten laut Polizei blutende Wunden am Hinterkopf und wurden in Kliniken gebracht. Bei dem 50-Jährigen bestand der Verdacht einer Gehirnerschütterung. Der Hund blieb unverletzt.

Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass sich beide Personen nicht daran gehalten haben, auf der jeweils rechten Seite zu fahren. Der Radweg ist jedoch so schmal, dass zwei Fahrräder sowieso kaum aneinander vorbeipassen. Allerdings weist vor dem Tunnel ein Verkehrsschild auf die Gefahrenstelle hin. Diese ist zusätzlich mit dem Schild versehen „Radfahrer abbremsen“. In den vergangenen elf Jahren gab es an der Bahnunterführung sieben weitere Unfälle mit neun verletzten Personen.

Von cab