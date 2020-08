Greifswald

Die Pläne, die der Greifswalder Sportbund im vergangenen Jahr enthüllte, sind revolutionär. Ein gemeinsames Sportareal zwischen Treidelpfad und Wolgaster Straße für viele unterschiedliche Sportarten und die Einzelsportler der Stadt inklusive Kalthalle, Multiplatz und einem Haus des Sports. Als Krönung in der Mitte: Ein komplett saniertes Philip-Müller-Stadion.

Klar, dass so ein Vorhaben seinen Preis hätte: Rund 20 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten, Fördermittel sind Bedingung. In der Verwaltung reagierte man positiv und interessiert, aber achtete sehr darauf, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen und eventuelle Zusagen zu geben.

Neubau des GFC-Stadions verändert die Situation

Die Ideengeber rund um Dirk Carsten Mahlitz ließen nicht locker, suchten Ansprechpartner in Schwerin und Verbündete, denen sie das Projekt vorstellten. Kürzlich dann eine neue Runde in der Hansestadt, notwendig geworden durch eine neue Situation. Es gibt Pläne für einen kompletten Stadionneubau in der Nähe der Gützkower Landstraße, den der GFC für einen Großteil seiner Trainings nutzen könne. Die Pläne seien weit fortgeschritten, es hapere vor allem noch bei der Erschließung.

Baustart soll im kommenden Jahr sein. „Das bietet natürlich die Möglichkeit, einen Teil der Leichtathletik wieder ins Volksstadion zu verlegen“, so Mahlitz. „Das macht ja auch Sinn, beispielsweise wenn man an die Nutzung des Stadions durch die Schulen denkt.“

Trotzdem hat Mahlitz einige Bedenken. „Wir haben uns immer dafür ausgesprochen, die Sportstätten parallel zu entwickeln, sie liegen ja auch nicht allzu weit auseinander“, sagte er kürzlich im Gespräch mit Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD), der sich sehr für das Projekt interessiert. „Es kann aber nicht sein, dass zukünftig nur das Volksstadion im Mittelpunkt steht.“

Vorplanung für Gesamtsportstandort

Die Verwaltung habe die Anregung gegeben, die Ryck-Arena, inklusive Philipp-Müller-Stadion für „ruhigere“ Sportarten zu nutzen, die nicht allzu viel Lärmbelastung für die Umgebung und ein geringeres Verkehrsaufkommen bedeuten. Gemeinsam mit André Hollandt vom Amt für Bildung, Kultur und Sport habe man noch einmal alle Vereine und Bedarfe zusammengetragen, die für die Ryck-Arena infrage kommen. Möglicherweise könnten jetzt doch Bogenschützen mit auf das Ryck-Arena-Gelände; Baseball und American Football würden hingegen eher zum Standort Volksstadion passen.

Mahlitz zeigt sich etwas enttäuscht. „Wir hoffen, dass jetzt nicht eine häppchenweise Förderung einsetzt und einiges auf der Strecke bleibt“, sagt er. Eine Lösung des Parkplatzproblems zum Beispiel sei ohnehin für beide Sportstätten im Verbund sinnvoll. Immerhin gibt es positive Signale aus dem Sportamt. Es solle eine Vorplanung für den gesamten Sportstandort angeschoben werden. Das Geld müsse aber noch bewilligt werden.

Von Anne Ziebarth