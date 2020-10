Greifswald

Um es vorwegzunehmen. Normalerweise bin ich skeptisch, was tolle neue Digitaltechniken angeht – zu oft befand ich mich mit einem Problem in irgendwelchen Support-Hotlines. Jetzt hat es mich aber gepackt. Google hat sich etwas neues einfallen lassen, und verschiedene Suchbegriffe mit einer 3D-Darstellung versehen. „ Augmented Reality“ heißt das Zauberwort. Man googelt nach dem Begriff: „weißer Hai“ und klickt auf 3D-Ansicht. Dann muss man das Handy hin und her bewegen, das Gerät macht die Kamera an und rechnet angestrengt.

Pony im Flur und Tricheratops auf dem Hof

Plötzlich macht es „Plopp“ und durch das Display sieht man nicht nur die Umgebung, sondern auch noch einen weißen Hai in Lebensgröße! Drum herum gehen und ihn von allen Seiten betrachten kann man auch noch. Ein Bildschirmfoto ist Pflicht. Die von Google angegebene Auswahl lässt kaum Wünsche offen. Bisher gibt es zum Beispiel: Pinguin, Oktopus, Tricheratops, Igel, Hirsch oder Shetlandpony! Einziger Wermutstropfen: Nicht alle Modelle sind in der deutschen Suche freigeschaltet. Ein Riesenspaß trotzdem, alleine wegen des Hais.

Von Anne Ziebarth