Greifswald

Gibt es in Greifswald genug stille Örtchen für die Öffentlichkeit oder nicht? Seit vielen Jahren schwellt dieser Streit und gipfelte 2012 in einem Auftrag der Politik an die Verwaltung, ein „Konzept für öffentliche WC-Anlagen“ zu erstellen. Dazu kam es auch, allerdings mit einer kuriosen Wendung: Das zwölfseitige Papier der Abteilung Wirtschaft und Tourismus endete mit der Empfehlung, „keine weiteren öffentlichen WC-Anlagen in der Hansestadt zu errichten“, da es genügend gebe.

Der politische Druck blieb – mit der Folge, dass Greifswald sich doch den Bau weiterer Toiletten auf die Fahnen geschrieben hat. Man sah im Laufe der Zeit ein, dass besonders an touristisch relevanten Stellen weitere WC-Anlagen erforderlich seien. „Dazu gehören die ämterübergreifend festgelegten Standorte im Umfeld des Südbahnhofs, in Wieck am Eingang des Strandbades und der Parkplatz ,Alte Schmiede’ für die Besucher der Klosterruine“, informierte Fabian Feldt von der Abteilung für Wirtschaft und Tourismus zuletzt im März 2019. Auch im Museumshafen werde weiterhin Bedarf gesehen. Allein – passiert ist nichts.

Einzig die Anlage am Südbahnhof, genauer gesagt am Busbahnhof Süd neben der bereits vorhandenen Busfahrer-Toilette, wurde voriges Jahr auf den Weg gebracht. Dort soll eine Anlage mit zwei Kabinen entstehen: eine barrierefreie für Damen, Herren und Menschen mit Beeinträchtigungen sowie eine zweite mit einem Urinal. Ging die Stadt zunächst von einer Fertigstellung im Oktober aus, heißt es jetzt: 30. November 2019. Der Auftrag ist laut Pressestelle der Stadt erteilt. Ein Budget von 175 000 Euro sei für die Maßnahme eingerichtet. Das bedeutet: Wieder einmal wird es teurer, denn im Februar war man noch von 163 000 Euro ausgegangen. Kurios ebenfalls: Das Land finanziert nun auch schon Klos, will den Bau mit 81 250 Euro unterstützen. Die hohen Kosten stießen Kommunalpolitikern mehrfach auf. Und auch die Betriebskosten sind nicht von Pappe: Beim stillen Örtchen am Busbahnhof Süd geht die Stadt von 30 000 Euro pro Jahr aus. Wann die anderen Sanitäranlagen kommen – unklar.

In der Vergangenheit sorgte die öffentliche WC-Anlage am Mühlentor für Zündstoff. Weil Passanten das kleine Klo verschmähten oder gar nicht wahrnahmen, wurde es beseitigt. Alternativ plante und realisierte die Stadt 2014 ein Multifunktionsgebäude, das auch einen Kiosk integrierte. Architektonisch ein Hingucker, denn die polierten Edelstahlplatten in Form von Schindeln reflektieren das Licht und die komplette Umgebung. Das Schauspiel hatte mit über 400 000 Euro auch seinen Preis.

Von Petra Hase