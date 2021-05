Die rechtsextreme Partei NPD demonstrierte am Samstag, dem Tag der Arbeit, in Greifswald. Mehrere Hundert Rechtsextreme hatten sich angekündigt, am Ende waren es deutlich weniger. Zahlreiche einzelne Mahnwachen und Gegenproteste gab es in der Hansestadt. Was passierte wann in Greifswald? Verfolgen Sie hier alle Aktionen in unserem Liveticker.