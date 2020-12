Greifswald

Erfolgreicher Start der Impfkampagne in Vorpommern-Greifswald: Die ersten 1000 Dosen werden wie geplant bis Donnerstag, 31.12., verbraucht sein. So haben knapp 1000 Personen, u. a. Bewohner von Pflegeheimen und Pflegekräfte, die erste Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten, bestätigt Kreissprecherin Anke Radlof. Seit Sonntag waren sechs mobile Impfteams im Landkreis unterwegs.

„Das Impfzentrum in Pasewalk hat am Montag als erstes Zentrum im Landkreis seine Arbeit aufgenommen“, so Radlof weiter. Dort wurden mit Unterstützung der Bundeswehr die ersten Senioren geimpft. In der ersten Phase kommen zunächst u. a. Personen über 80 Jahre, Menschen in Heimen und medizinisches Personal mit einem besonders hohen Ansteckungsrisiko an die Reihe. Nach drei Wochen wird der Impfstoff von Biontech/ Pfizer erneut verabreicht. Wann die nächste Lieferung des Vakzins eintrifft, könne der Kreis derzeit nicht beantworten, informiert die Sprecherin.

Anzeige

Impfzentrum öffnet voraussichtlich am 12. Januar

Laut Informationen des Schweriner Gesundheitsministeriums sollen die restlichen elf Impfzentren im Land am 12. Januar ihre Arbeit aufnehmen. „Für die Impfung in den Impfzentren werden Termine vergeben. Man kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung eine Impfung erhalten. Hierzu werden die Personen, welche zum jeweiligen Zeitpunkt zur Impfung berechtigt sind, in der Regel vom Land zentral angeschrieben“, sagt Radlof.

Lesen Sie auch:

Bis zu 25 Leute im Einsatz

In den Impfzentren in der Greifswalder Brandteichstraße 20 und der Pasewalker Neuen Kirchstraße 8 würden bis zu 25 Ärzte und andere Helfer zum Einsatz kommen. Das Zentrum in Greifswald wird von der Unimedizin geleitet. Hilfe für den Landkreis kommen zudem vom Technischen Hilfswerk ( THW), vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) sowie vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG).

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

100 Mitarbeiter in Karlsburg geimpft

Am Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg wurden die ersten 100 Mitarbeiter geimpft. Zu den Ersten, die am Dienstag die Spritze bekamen, gehörte Oberarzt Dr. med. Dirk Menzel, Spezialist für Herzrhythmusstörungen. „Ich bin sehr, sehr, sehr froh“, sagt er. Nur durch das Impfen könne die Gefahr für die älteren und kranken Menschen eingedämmt werden. An der Universitätsmedizin, an der die meisten der an Covid-19 erkrankten Patienten in Vorpommern behandelt werden, wurden am Montag die ersten Mitarbeiter geimpft.

Von Christopher Gottschalk