10 Jahre Wartezeit aufs Eigenheim in Greifswald? So kommen Sie an die raren Grundstücke

Wer in Greifswald ein Haus kaufen oder bauen möchte, braucht sehr viel Glück oder noch mehr Geduld. Bei der Stadtverwaltung sind derzeit 205 Familien registriert, die auf ein Grundstück für ein Ein- oder Zweifamilienhaus warten. Die Liste wurde laut Vize-Oberbürgermeisterin Jeannette von Busse (CDU) gerade erst aktualisiert, bei allen Familien erfragt, ob das Interesse nach wie vor besteht. „Es gibt Personen, die seit 20 Jahren auf der Liste stehen“, räumt Winfried Kremer, Leiter des Immobilienverwaltungsamtes, ein.

Aktuell verläuft das Vergabeverfahren für die Grundstücke im neuen Wohngebiet am Elisenpark (Bebauungsplan 13), hier entstehen auch Einfamilienhäuser. Die Familien, die am Elisenpark zum Zuge kommen, sind in der Liste der Verwaltung nicht mehr berücksichtigt.

Unbedingt registrieren bei der Stadt

Wichtigster Tipp für alle interessierten Häuslebauer: Registrieren Sie sich unbedingt auf der Seite der Stadtverwaltung für ein städtisches Grundstück. Selbst wenn Ihre Kauf-Pläne derzeit nur vage sind, Sie erst in fünf oder sechs Jahren und auch nur vielleicht bauen wollen, können Sie sich heute bereits die raren Plätze sichern. Denn für jedes Jahr Wartezeit auf der städtischen Liste erhalten die Antragsteller zwei Punkte. Zum Vergleich: Ein Kind, das im Haus mit einziehen soll, bringt Ihnen einmalig drei Punkte. Drei Jahre Wartezeit auf der Liste sorgen bereits für sechs Punkte.

Nach diesen Kriterien vergibt Greifswald Baugrundstücke Beim Immobilienverwaltungsamt sind derzeit 205 Personen registriert, die ein Baugrundstück suchen. Sobald die Parzellen eines Bebauungsplans vermarktet werden, bietet die Stadtverwaltung die Grundstücke den registrierten Personen an. Wer die Grundstücke bekommt, entscheidet ein Punktesystem. Dabei gilt: Je länger jemand auf der Liste steht, desto mehr Punkte hat er. Für jedes angefangene Kalenderjahr Wartezeit vergibt die Stadtverwaltung zwei Punkte. Alle weiteren Kriterien sind inhaltlich: Für jedes Kind, das im Haus mit einziehen soll, erhält die Familie drei Punkte. Eine Behinderung zwischen 50 und 80 Prozent bringt einen Vorteil von einem Punkt, eine Behinderung über 80 Prozent ergibt zwei Punkte. Ebenfalls zwei Punkte bekommen alle Antragsteller, die ihren Erstwohnsitz in Greifswald haben. Für ein Wohnprojekt, bei dem mehrere Generationen unter einem Dach leben, also Kinder, Eltern und Großeltern, gibt es zwei Punkte.

„Stillstand“ auf dem privaten Immobilienmarkt

Wenn Sie sich bei der Stadt registriert haben, können Sie sich parallel bei den Portalen der privaten Immobilienmakler anmelden und hoffen, dass ein Haus beispielsweise nach einem Todesfall frei wird oder aus anderen Gründen verkauft wird. Christian Fehlhaber, Chef von Fehlhaber Immobilien, dem größten privaten Immobilienunternehmen in der Stadt, spricht von einem „Stillstand“ auf dem aktuellen Markt für Kaufimmobilien in der Hansestadt.

Verkäufe oft per Mundpropaganda

Häuser, die zum Kauf angeboten werden, finden mitunter gar nicht den Weg auf Onlineplattformen, weil sich das bloße Interesse an einem Verkauf rasend schnell in der Nachbarschaft herumspricht und für Angebote per Mundpropaganda sorgt. Andere Immobilien stehen nur wenige Stunden im Netz, bevor sie wegen einer immensen Nachfrage wieder offline gestellt werden. In diesem Bereich gehören also sehr viel Glück und gute Beziehungen auf dem Weg zum Eigenheim dazu.

12 zusätzliche Einfamilienhäuser bis 2025 in Eldena

Im Gegensatz dazu bietet Bauinteressierten die Liste der Stadt mit den Vergabekriterien eine gewisse Planungssicherheit. Nächste Chance für Häuslebauer ist das Wohngebiet im Franz-Wehrstedt-Weg in Eldena. Dort sollen bis 2025 zwölf Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen sowie vier kleinere Mehrfamilienhäuser mit je fünf Wohneinheiten. Die Einfamilienhäuser sollen eine Grundstücksgröße von 400 Quadratmetern haben, die Doppelhäuser sind mit 260 Quadratmetern geplant.

2026 entstehen 34 Häuser in der Stadtrandsiedlung

Ein Jahr später, also 2026, könnten 34 Einfamilienhäuser südlich der Theodor-Fontane-Straße in der Stadtrandsiedlung gebaut werden. Das Baurecht für das Wohngebiet wird nach aktueller Planung 2023 erlangt. Denkbar wäre derzeit noch, dass hier statt Einfamilienhäuser 78 Mehrfamilienwohneinheiten entstehen. Die Entscheidung liegt bei der Bürgerschaft.

2027 werden 133 neue Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut

Nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Erst in sechs Jahren werden nach aktuellen Planungen 133 Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut. Damit kann erstmals spürbar Druck vom Markt genommen werden. 113 Häuser entstehen in Koitenhagen Süd (Bebauungsplan 119), 20 weitere im Ortsteil Wieck Am Deich (Bebauungsplan 7). Ein Jahr später, also 2028, sollen 40 Einfamilien- und Doppelhäuser in der Stralsunder Straße gebaut werden (Bebauungsplan 3). Bis 2030 können weitere 30 Häuser im Baugebiet an der Gützkower Landstraße entstehen.

Großer Frust über fehlende Angebote

„Aus Sicht einer Familie, die 2021 bauen möchte, ist das ein verdammt langer Zeitraum. Es ist uns klar, dass das nicht befriedigend ist“, sagt die stellvertretende Oberbürgermeisterin und Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU). Auch Winfried Kremer, Chef des Immobilienverwaltungsamtes, kennt den Frust vieler interessierter Familien. „Wir haben immer wieder Leute, die nach Greifswald kommen, um hier beispielsweise an der Universität zu arbeiten und sich an uns wenden, weil sie ein Einfamilienhaus bauen wollen“, so Kremer. Der Schock sei dann groß, wenn die Familien erfahren, wie die Aussichten stehen.

Trendwende erst nach 2030

Eine echte Trendwende schafft die Hansestadt sogar erst nach 2030. An der Stadtgrenze in Richtung Hinrichshagen sollen 2031 auf einen Schlag 185 Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen, im Folgejahr weitere 115. Wenn 2033 auch noch die 250 geplanten Eigenheime im Baugebiet Brandteichgraben West umgesetzt werden, wäre die von der Stadtverwaltung prognostizierte Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern erstmals nahezu gesättigt. Die Stadt kalkuliert derzeit mit einer konstanten jährlichen Nachfrage von zusätzlichen 50 bis 65 Einfamilien- und Doppelhäusern.

Hofhäuser als Ausweg aus der Misere?

In Politik und Verwaltung werden derzeit verschiedene Varianten geprüft, um dem Immobilienmarkt schneller zusätzliche Häuser zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise bieten sogenannte Hofhausstandorte eine schnelle Chance, weil hierfür keine neuen Bebauungspläne angeschoben werden müssen. Das Modellprojekt für solche verdichteten und verschachtelten Einfamilienhäuser mit kleinem Grundstück baut jetzt erstmals die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) in der Hansestadt. Die ersten 15 Häuser sollen 2022 in der Lise-Meitner-Straße auf den Markt kommen. Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser sieht in diesem Konzept großes Potenzial für die Hansestadt. Nach diesem Prinzip könnten in den kommenden Jahren weitere 50 Hofhäuser in Schönwalde entstehen.

