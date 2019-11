Greifswald

Etwa 10.000 Greifswalder müssen einen Tag ohne Heizung und ohne Warmwasser auskommen. Wie die Stadtwerke informieren, muss die Fernwärmeversorgung am 20. November, also in der Nacht zum Mittwoch, um 0.30 Uhr muss für etwa 24 Stunden in zwei Stadtvierteln unterbrochen werden. Betroffen sind demnach das gesamten Ostseeviertel, Park- und Ryckseite, sowie die Straße des Friedens. Trinkwasser steht ohne Einschränkungen zur Verfügung. Ursache ist ein Rohrschaden am Montag im Heizkanal Taliner Straße / Ecke Rigaer Straße. Eine Verschiebung der Arbeiten sei nicht möglich.

Von eob