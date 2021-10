Greifswald

Die Universitäts- und Hansestadt zahlt jetzt für jedes Greifswalder Baby eine Neugeborenen-Prämie von 100 Euro, außerdem wird die Umzugsbeihilfe für Auszubildende und Studierende mit Hauptwohnsitz in Greifswald von 100 auf 200 Euro verdoppelt, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit.

Beide Prämien würden in Form von Greifswald-Gutscheinen ausgezahlt, heißt es. Die entsprechenden Änderungssatzungen, die am 13. September von der Bürgerschaft verabschiedet wurden, traten jetzt in Kraft. Damit könne die Ausgabe der Gutscheine nun beginnen. Die erfolge vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

„Ich freue mich sehr, dass wir diese finanzielle Unterstützung nun bieten können.“, betonte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Wir möchten jungen Menschen und Familien zeigen, dass sie in Greifswald willkommen sind. Nicht nur sie profitieren von den neuen Prämien; auch für viele Greifswalder Einrichtungen und Betriebe sind sie ein Gewinn, denn beide Beihilfen werden in Form von Greifswald-Gutscheinen ausgezahlt. Dies ist eine direkte und innovative Form der Wirtschaftsförderung durch die Stadt. Als Stadt bieten wir den Anreiz der Umzugsbeihilfe auch, weil sich die Höhe der finanziellen Zuwendungen vom Land an der Einwohnerzahl orientiert.“

CDU reklamiert Prämie für sich

Eine positive Reaktion kam auch von den Christdemokraten. Dieses Babybegrüßungsgeld habe die Greifswalder CDU im Bürgerschaftswahlkampf 2019 gefordert, betonte Ivo Sieder, Geschäftsführer der CDU-Bürgerschaftsfraktion. In den Verhandlungen zum Kompromiss für den städtischen Doppelhaushalt 2021/22 sei dieses Ziel erfolgreich durchgesetzt worden.

Die Neugeborenen-Prämie wird rückwirkend zum 1. Januar 2021 gezahlt. Von ihr profitieren alle Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in Greifswald haben – unabhängig davon, wo sie geboren wurden. Die Mitteilung der Geburten an die Stadtverwaltung erfolgt automatisch. Anschließend wird ein Berechtigungsschreiben versandt, mit dem die Gutscheine im Wert von 100,- Euro in der Greifswald-Information abgeholt werden können. In diesem Jahr wurden bis zum 31. August bereits 323 Greifswalder Babys geboren.

Die Umzugsbeihilfe ist für alle Auszubildenden oder Studierenden gedacht, die ihren Hauptwohnsitz hierfür erstmals in Greifswald anmelden. Das Antragsformular erhalten sie auf Wunsch bei der Anmeldung oder im Internet.

Dieses muss anschließend ausgefüllt und mit allen erforderlichen Unterlagen schriftlich oder direkt über die Briefkästen am Rat- oder Stadthaus eingereicht werden. Auch hier wird anschließend ein entsprechendes Berechtigungsschreiben verschickt, mit dem die Umzugsbeihilfe in Form von Gutscheinen bei der Greifswald-Information eingelöst werden kann.

„Studierende und Auszubildende profitieren von einer Anmeldung des Hauptwohnsitzes gleich doppelt“, betont der Leiter der Greifswald Marketing GmbH, Maik Wittenbecher, „denn neben der Umzugsbeihilfe erhalten Sie zudem das Gutscheinbuch „Heimathafen Greifswald“ mit weiteren attraktiven Angeboten von Greifswalder Einzelhändlern, Gastronomen, Kultureinrichtungen & Unternehmen.“

Begrüßungsgeld für Neubürger ist ausgelaufen

Maik Wittenbecher informierte außerdem darüber, dass das Begrüßungsgeld in Höhe von 100 Euro für alle Neubürger als Teil des Corona-Hilfspakets in Greifswald zum 30. September 2021 ausgelaufen ist. Vom 1. Oktober 2020 bis 1. September 2021 hätten insgesamt 790 Personen von der Übergangsregelung profitiert. Diese Aktion war zum einen als Extrabonus für alle neu Hinzugezogenen gedacht, zum anderen sollte mit der Einführung der Greifswald-Gutscheine am 2. November 2020 die regionale Wirtschaft unterstützt werden.

