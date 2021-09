Die Rostocker Firma MIR Solutions verleiht die Elektro-Flitzer seit einigen Tagen. Um zu verhindern, dass die Gefährte Gehwege blockieren, gibt es aber Regeln. In vielen Zonen der Innenstadt ist das Parken komplett tabu. Was die Roller kosten, wo man sie findet und was es beim Gebrauch zu beachten gilt.