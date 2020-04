In der Ameos-Klinik Anklam wurde das 100. Baby des Jahres geboren. Es heißt Jannik und ist in der Stadt Usedom zu Hause. Sechs Mal gab es in der Klinik der Peenestadt in der vergangenen Woche Nachwuchsfreuden. Die Universitätsfrauenklinik Greifswald meldet 20 Geburten.