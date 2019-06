Greifswald

Der seit dem 21. Juni, 14.30 Uhr, als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Greifswald wurde am 22. Juni gegen 21 in der Wohnung eines Kumpels aufgefunden und an die Betreuungseinrichtung übergeben.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise.

RND/kha