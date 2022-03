14 Bushaltestellen in Greifswald werden barrierefrei umgebaut

Greifswald

In der Hansestadt werden derzeit 14 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Dabei handelt es sich um alte Bestands-Bushaltestellen, die errichtet wurden, als es noch kein Regelwerk für Barrierefreiheit gab. Dazu gehören unter anderem Haltestellen am Klinikum, am Freizeitbad, an der Johanna-Odebrecht-Stiftung, am Volksstadion, am Theater und an der Europakreuzung sowie im Ostseeviertel und an den Bäckerwiesen im Gewerbegebiet an der Thronpost.

Ziel ist es, den Großteil der Haltestellen im Stadtgebiet barrierefrei einzurichten, einigen Ausnahmen sind jedoch möglich. Der Umbau erfolgt etappenweise nach einer Prioritätenliste, die zwischen Stadtbauamt, Tiefbau- und Grünflächenamt, dem Nahverkehrsbeirat, der AG Barrierefreie Stadt und dem Verkehrsbetrieb Greifswald abgestimmt wurde.

Neue Borde und Pflastersteine mit taktilen Rillen

Die jetzt ausgewählten Haltestellen wurden als besonders wichtig eingestuft, weil diese entweder stark frequentiert sind oder sich in der Nähe von wichtigen Einrichtungen, wie medizinische Versorgungszentren oder Arbeitsstätten mobilitätseingeschränkter Menschen, befinden.

Um die Haltestellen barrierefrei zu gestalten, wird der gesamte Bereich jeweils auf einer Länge von rund 20 Metern angehoben. Es werden neue Borde gesetzt, die den Einstieg in den Bus erleichtern. Gleichzeitig werden Pflastersteine mit taktilen Rillen eingebaut, die sehbehinderten Menschen zur Orientierung dienen. Der Haltestellenumbau, der an die Baufirma Hahn aus Greifswald vergeben werden konnte, soll im Sommer abgeschlossen sein.

Weitere Bushaltestellen sollen überholt werden

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 333.800 Euro und sollen mit 80 Prozent vom Landesförderinstitut MV als Zuwendung für den öffentlichen Personennahverkehr aus dem „Europäischen Fond für regionale Entwicklung“ gefördert werden – vor Vorliegen des Fördermittelbescheides wurde bereits der vorfristige Maßnahmebeginn bewilligt.

Aktuell gibt es im Stadtgebiet einschließlich Riems und Friedrichshagen 140 Haltestellen. Allerdings werden nicht alle bedient. Außerdem befinden sich einige nicht im Verantwortungsbereich der Stadt. Bereits jetzt werden 20 Haltestellen als barrierefrei eingestuft, unter anderem am ZOB, am Bahnhof Süd, am Tierpark oder in der Gützkower Straße.

Mit dem Umbau der Kreuzung im Ernst-Thälmann-Ring und in der Makarenkostraße sind in Schönwalde II zwei weitere hinzugekommen. Im nächsten Haushalt will die Stadt erneut finanzielle Mittel für den Umbau weiterer Bushaltestellen einstellen.

