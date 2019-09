Greifswald

Und plötzlich gab es ein lautes Krachen: Mehrere Züge auf der Strecke zwischen Greifswald und Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben bei der Polizei gemeldet, dass Gegenstände und Steine auf den Gleisen liegen. Ein Zugführer berichtete von dem Krach, als er die Hindernisse auf Höhe der Brücke Schönwalder Landstraße in Greifswald überfuhr. Wenige Minuten später meldete dann ein anderer Zugführer, dass nur wenige hundert Meter von der Stelle entfernt Jugendliche Steine auf die Schienen legen würden.

Kein „ Dummejungenstreich “

Die Polizisten belehrten die sechs Jugendlichen, wie gefährlich so etwas ausgehen kann, beispielsweise könnten die Steine wie Geschosse in alle Richtungen weggeschleudert werden, wenn ein Zug sie überfährt. Das kann lebensgefährlich werden. Zwei 14-Jährige gestanden, dass sie die Steine auf den Schienenkopf gelegt haben. Sie wurden anschließend an ihre Eltern übergeben. Sie müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr strafrechtlich verantworten.

Von OZ