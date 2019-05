Greifswald

Auch der 13. Greifswalder Citylauf war wieder ein echter Erfolg, schätzt großer Cheforganisator Peer Kopelmann von der HSG Uni Greifswald ein. Insgesamt 1385 Aktive nahmen teil. Am Sonnabendmorgen meldeten sich noch sehr viele Teilnehmer an.

Allein beim Staffellauf waren es 109 Teams. 519 Kinder und 660 Erwachsene starteten über die verschiedenen Laufdistanzen. Es ist zuallererst ein Volkssportereignis, aber die besten Läufer und Walker geben schon ordentlich Gas, besonders auf der 10-Kilometer-Distanz. Hier hatte sich Peer Kopelmann mit seiner sehr exakten Prognose vor dem Start nur um 10 Sekunden verschätzt. Nach 33 Minuten und 42 Sekunden sprintete Philipp Letzgus im Zehn-Kilometer-Lauf als Sieger über die Ziellinie. Er ist ein erfahrener Greifswalder Cityläufer und hatte auch schon 2017 gewonnen, damals mit 33:21 min.

Siegerin lebt derzeit in Schweden

Am Ende konnte sich Letzgus wie die Gewinnerin bei den Frauen über die zehn Kilometer über ein neues Fahrrad freuen. Das neue Rad von Sandra Eltschkner hat nun ein weite Reise vor sich. Die Läuferin lebt derzeit in Lund. „Es ist schön, mal wieder in der Heimat zu sein“, sagt sie. Viele Citylauf-Fans werden Sandra Eltschkner noch als mehrfache erfolgreiche Starterin für Greifswald kennen. Der Einladung von Peer Kopelmann sei sie gern gefolgt. „Es war heute gar nicht so leicht“, sagt sie. „Ich bin letzte Woche in Lund bei acht Grad gelaufen, hier ist es heute warm, aber am Hansering war es doch sehr zugig.

Halbmarathonvizemeister war auch dabei

Der älteste Teilnehmer war mit 82 Jahren der Stralsunder Edgar Parschauer. Prof. Karl-Heinz Spieß ist 70, wurde gerade Vizemeister des Landes im Halbmarathon. Auch 20 Kilometer hätten ihm nichts ausgemacht, erzählt der Historiker. Aber etwas langsamer sei er inzwischen doch.

Jim Gebauer ist mit seinen zehn Jahren auch schon das siebte Mal dabei. Für Sigrid und Ulrich Gebauer und ihre Enkel ist der alljährliche Citylauf ein Familientreffen. Eine vordere Platzierung sei nicht so wichtig. Aber beim letzten Mal sei er 36. beim Lauf der Grundschüler gewesen, erzählt Jim. „Es macht viel Spaß“, ergänzt Meira.

Mehr zusammen in der Freizeit unternehmen

„Gemeinsam Laufen ist teambildend“, sagt Petra Bohnet-Waldraff. Sie gehört zu einer der beiden Mannschaften der studentischen Unternehmensberatung Capufakur, die inzwischen 70 Mitglieder hat. „Wir wollen mehr zusammen in der Freizeit unternehmen.

Edgar Raschauer war nicht der einzige Stralsunder, der sich den Citylauf nicht entgehen ließ. „Ich bin Greifswald-Fan“, sagt Antonia Ernst, die zum dritten Mal mit der Laufgruppe des Stralsunder Hanseklinikums gekommen war. Sie startete mit Tochter Sophia und ihrem Mann Frank in der Staffel. Für den Sportlehrer war das eine Aufwärmübung. Er trat auch über zehn Kilometer an.

Internationales Flair durch Geflüchteten-Mannschaft

Für internationales Flair sorgte der ehrenamtliche Integrationsbeauftragte des Kreises, Ibrahim Al Najjar. Sein Team aus Geflüchteten kam unter die ersten Zehn bei der Staffel. „Es macht richtig Spaß“, stellt Mohammed fest. „Die Stimmung hier ist super.“

Ganz vorn landeten übrigens die OZ-Mitarbeiter Christin und Kai Lachmann beim Walken, die für die Greifswalder Zeitung an den Start gingen. „Ich habe wie eine Gazelle gekämpft“, sagt Christin Lachmann. Es war ihr erster Citylauf. „Wir wollten gewinnen“, sagt sie. „Auch wenn Peer Kopelmann sagt, dass das nebensächlich ist. Während Christin kämpfen musste, gewann Kai Lachmann souverän. Der Marathonläufer war schon mehrmals dabei, als Walker aber das erste Mal.

Gesundes Backwerk für die Läufer

Wie immer beim Citylauf gab es viele Informations- und Unterhaltungsmöglichkeiten für die Zuschauer und Teilnehmer. So präsentierte sich die Greifswalder Rechtspflegerin Vanessa Jörn, das erste Mal mit ihrem Start-up-Unternehmen „Backdichfit“ auf dem Markt. Gesunder Kuchen und ohne Zucker: „Genau das Richtige für Sportler“, wirbt sie. Den Besuchern hat es auch geschmeckt.

Für ihre Sportart warben 2019 die Greifswald Baltic Mariners. „Wir suchen vor allem noch Kinder und Jugendliche“, sagt Trainer Frank Füllenbach. „Bei den Männern sind wir schon gut aufgestellt.“ Der Zuspruch war gut und die Kinder gaben sich große Mühe, den Ball zu treffen. Christopher trat gleich zwei Mal

an. „Er hat sich gesteigert“, konstatierte einer der Spieler.

