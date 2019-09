Greifswald

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist in Greifswald von einem Pkw angefahren worden. Der Unfall, der sich am 6. September ereignet hat, beschäftigt jetzt die Polizei. Der Grund: Erst im Nachhinein hat sich der 15-Jährige bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er bei dem Zusammenstoß verletzt worden sei. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach Unfall Prellungen festgestellt

Der 15-Jährige wurde am vergangenen Freitag gegen 7 Uhr am Kreisverkehr Schönwalder Landstraße/Herrenhufenstraße von einem schwarzen Pkw Audi erfasst. Dessen unbekannter Fahrer habe den Jungen, der mit dem Rad unterwegs war, übersehen und stieß mit ihm zusammen, teilt die Polizei mit. Der Junge habe nach dem Zusammestoß unter Schock gestanden und zunächst gegenüber dem Audi-Fahrer und einer Zeugin angegeben, dass nichts passiert sei. Deshalb seinen auch keine Personalien ausgetauscht und die Polizei nicht verständigt worden. Während der Unterhaltung sollen noch zwei weitere Pkw angehalten und im Hintergrund alles beobachtet haben. Erst später habe der Junge jedoch Prellungen am Fuß und der Schulter bemerkt und deshalb zusammen mit Angehörigen die Polizei aufgesucht.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Vor allem der Fahrer des schwarzen Audi und Zeugen, die am Unfallort waren oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald, Tel. 03834/540224, zu melden. Hinweise nehmen auch die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Udo Burwitz