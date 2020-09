18 Kompletträder-Sätze von Autohaus-Gelände in Pasewalk gestohlen

Pasewalk

Nach ersten Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen das frei zugängliche Gelände des Autohauses in der Torgelower Straße und machten sich an den im Außenbereich abgestellten Neuwagen zu schaffen, wie die Polizei mitteilte. An 18 Neuwagen schraubten sie die kompletten Radsätze mit Alufelgen ab. Die Täter bockten die Autos dafür auf Steinen auf.

Pasewalker Polizei bittet um Mithilfe

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 36.000 Euro. Inwieweit die Autos beschädigt wurden, war zunächst unklar. Laut der Pressestelle der Polizei ist auch hier von nicht unerheblichen Sachschäden auszugehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0 melden. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

