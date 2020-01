18 Neugeborene in Greifswald und Anklam begrüßt

Greifswald

„Das Dutzend ist voll“, konnten die Hebammen im Kreißsaal der Universitäts-Frauenklinik am Sonntag verkünden. 12 neuen Erdenbürgern halfen sie in der vergangenen Woche auf die Welt.

Den Anfang markierte Malte Manthey. Der Junge strampelte sich am Montag punkt 13.23 Uhr auf die Welt – mit einem Gewicht von 3800 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern. Zu Hause ist Malte in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg. Am Dienstag gab es zwei Geburten. Punkt 19.51 Uhr konnten sich die Eltern von Weronika Natalia Masalska über die Ankunft ihrer 3380 Gramm schweren und 50 Zentimeter großen Tochter freuen, mit deren Geburt Pasewalk Zuwachs bekommen hat. Den gab es für Greifswald am Mittwoch mit der Ankunft von Oskar Siegfried Hübner. Der Junge (3340 Gramm, 51 Zentimeter) gab kurz nach 14.22 Uhr den ersten Schrei seines Lebens von sich. In Neu Boltenhagen ist Alex Hilprecht (3910 g, 50 cm) zu Hause, der am 23. Januar um 7.40 Uhr geboren wurde. Am gleichen Tag wird künftig in Zinnowitz der Geburtstag von Noah Flynn Nielson Lehmann (3030 g, 48 cm, geboren 14.13 Uhr) gefeiert.

Zwei teilen sich Titel „Wonneproppen der Woche“

Zwei Geburten gab es am 24. Januar. Dabei darf sich der Neu-Grimmener Erik Sander Jahns zu den „Wonneproppen“ der Woche zählen. Am 24. Januar um 23.57 Uhr geboren, gehörte er mit 4060 Gramm zu den schwersten Babys der Woche und war bei seiner Geburt 52 Zentimeter groß.

Gleich drei Geburten gab es am vergangenen Sonnabend in der Universitäts-Frauenklinik.Der Greifswalder Anton Otto (3565 g, 52 cm) – machte um 0.26 Uhr den Anfang, gefolgt von Matteo Luchs (2720 g, 46 cm), der sich um 6.50 Uhr auf die Welt strampelte und in Bandelin zu Hause ist. Um 19.55 Uhr konnten sich schließlich die Eltern von Alicia Rosa Liedtke (3790 g, 53 cm) über die Ankunft ihrer Tochter freuen – eine Neu-Greifswalderin. Mit der Geburt von Luca Piontek war das Dutzend der Woche dann voll. In Hanshagen zu Hause, brachte der bei seiner Geburt 54 Zentimeter große Junge exakt auch 4060 Gramm auf die Waage und teilt sich damit den Titel „Wonneproppen der Woche“ mit Erik. Der Unterschied: Luca darf sich zudem „Sonntagskind“ nennen, er feiert am 26. Januar Geburtstag.

Mathilda brachte 4090 Gramm auf die Waage

Die Ameos Klinik in Anklam meldet sechs Geburten. Mathilda Nein „heimste“ mit 4090 Gramm den Titel „Wonneproppen der Woche“ ein. Geboren am 18. Januar um 7.44 Uhr, ist das bei ihrer Geburt 55 Zentimeter große Mädchen in Ueckermünde zu Hause. In Anklam steht das Kinderbett bzw. die Wiege von Niklas Pal (2940 g, 49 cm), dem die Hebammen am 20. Januar um 2.54 Uhr auf die Welt halfen. Leo Löwe (3650 g, 51 cm, 8.45 Uhr) feiert am 21. Januar seinen Geburtstag.

Drei Geburten am Freitag

Der vergangene Freitag markierte in der Ameos Klinik den geburtenreichsten Tag. Drei Mal gab es Nachwuchs. Bereits um 1.04 Uhr konnten sich die Eltern von Miriam Karla Stief aus Ahlbeck über die Ankunft ihrer Tochter (3460 g, 51 cm) freuen. Punkt 12.07 Uhr kündigte sich mit der Geburt von Emma Lena Gehrmann (3610 g, 52 cm) dann Zuwachs für Hoppenwalde an. Den gab es schließlich noch für Mellenthin, als die Hebammen um 12.59 Uhr Klara Luise Brüdigam (3270 g, 51 cm) auf die Welt halfen.

Von Udo Burwitz