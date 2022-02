Jarmen

Noch im Zweiten Weltkrieg konnte man von Jarmen aus mit den Zügen der Demminer Kleinbahnen, der Mecklenburgisch-Pommerschen Schmalspurbahn und der Greifswald-Jarmener-Kleinbahn praktisch in alle Richtungen mit der Eisenbahn reisen. In den Jahren zuvor erfolgte sogar noch ein Ausbau des Netzes.

Bahnhof Jarmen Nord mit Zug der Demminer Kleinbahnen Ost Quelle: Sammlung Werner Hormann

Dazu trug die Aufrüstung in der NS-Zeit bei. 1934 wurde von der Kiesgrube Zarrenthin ein Transportgleis zur Baustelle des Flugplatzes Tutow verlegt. Mit dem Baustoff wurden dort Kasernen gebaut. Später erfolgten noch Erweiterungen für diese Privatanschlussbahn, ebenso 1936 bis 1938 für den neuen großen Kornspeicher an der Peene. Dieser war im Zuge der Autarkie-Bestrebungen der NS-Regierung errichtet worden. Vergleichbare Speicher entstanden in vielen vorpommerschen Orten, so auch in Demmin, Greifswald und Stralsund. Auch für neue, 1940 fertiggestellte Gebäude der Kornmühle wurde an der Peene Gleise verlegt. Allerdings gab es im Krieg Einschränkungen, nicht zuletzt aufgrund von Treibstoffmangel. Sonntags fuhr nur noch ein Zug nach Greifswald.

Zuerst wurde Kleinbahn von Greifswald nach Jarmen abgebaut

Das Ende des Kleinbahnknotens kam nach dem Einmarsch der Roten Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) ordnete bereits am 2. Mai 1945 die Stilllegung und Demontage der Greifswald-Jarmener Kleinbahn an.

Entladearbeiten eines Zuges Richtung Schmarsow von Jarmen Nord kurz vor der Stilllegung Quelle: Sammlung Werner Hormann

Dagegen verkehrten zunächst noch Züge der Mecklenburgisch-Pommerschen Schmalspurbahn. Die Demminer Kleinbahnen Ost wurden auf SMAD-Befehl für die Rückführung von Flüchtlingen nach Stettin genutzt. Die weitgehend verlassene pommersche Hauptstadt war am 26. April 1945 von der Roten Armee eingenommen worden. Sowjetunion und Polen stritten über die Zugehörigkeit. Deutsche Flüchtlinge versuchten, in die Oderstadt zurückzukehren. Es gab eine deutsche und zeitweise parallel eine polnische Verwaltung, die aber zwischenzeitlich Stettin verlassen musste. Der Jarmener Bürgermeister forderte die Stettiner ultimativ zur Rückkehr auf, Lebensmittel sollten sie nicht mehr bekommen. Gleichzeitig kamen neue Flüchtlinge aus dem Osten.

Karte mit Bahnstrecken im Kreis Greifswald Quelle: Repro Jürgen Rother

Am 3. Juli entschied Stalin, Stettin Polen und nicht der Sowjetischen Besatzungszone zuzuschlagen. Bereits drei Wochen zuvor hatte die SMAD den Abbau der Strecken der Mecklenburgisch-Pommerschen Schmalspurbahn angeordnet. Die Gleise der Demminer Kleinbahnen Ost und West wurden zum Beispiel für Feldbahnen in der UdSSR wiederverwender. Ende Juli 1945 waren die meisten Abbauarbeiten abgeschlossen. Die 35 Kilometer lange Strecke von Anklam nach Friedland blieb noch bestehen. Auch die drehbare Peenebrücke der Greifswald-Jarmener-Kleinbahn wurde nicht abgebaut. Das erfolgte erst Ende der 1950er Jahre.

Von Werner Hormann und Eckhard Oberdörfer