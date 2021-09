Greifswald

Am 1856 eingeweihten Rubenowdenkmal sitzen ausgewählte Vertreter der seinerzeit vier Fakultäten, der Theologischen, der Philosophischen, der Medizinischen und der Juristischen Fakultät. 100 Jahre später gab es keine Juristische Fakultät mehr, die seit 1911 bestehende Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät hatte den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Dennoch hätte man – bezogen auf das Jahr 1956 – erneut vier Gelehrte auswählen müssen. Denn vor 70 Jahren erfolgte die Abspaltung der Mathematisch-naturwissenschaftlichen von der Philosophischen Fakultät. Die mit der Wiedereröffnung 1946 entstandene Landwirtschaftliche Fakultät war schon wieder Geschichte.

Die verkleinerte Philosophische Fakultät trag am 12. September 1951 erstmals zusammen. Dekan war der Kunsthistoriker Karl-Heinz Clasen (1893 bis 1979). Laut dem Geschichtsprofessor Thomas Stamm-Kuhlmann entsprach das der allgemeinen Entwicklung, in Göttingen war die Trennung beispielsweise schon 1922 erfolgt. Greifswald war spät dran. Die Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät bestand aus 13 Instituten mit 20 Professoren. Dekan wurde der Mathematiker Willy Rinow (1907 bis 1979).

Senat war gegen Abspaltung der Naturwissenschaften

An der kleinen, übersichtlichen Greifswald habe man die Notwendigkeit gesehen. Das Staatssekretariat für Hochschulwesen forderte die Universitätsleitung im Sommer 1950 auf, über eine Abspaltung der Naturwissenschaften zu beraten. Der Akademische Senat war einstimmig dagegen. Das zuständige Staatsekretariat für Hochschulwesen beriet in der ersten Hälfte des Jahres 1951 weiter mit den Greifswaldern über die Trennung.

Sie erfolgte dann auf Anweisung von Staatssekretär Gerhard Harig (1902 bis 1966) an den Rektor, den Chemieprofessor Hans Beyer (1905 bis 1971) am 28. Juli 1951, zum Wintersemester 1951/52. Die neue Magnifizenz war ein Befürworter der Trennung. Hans Beyer hatte sich bereits im Oktober 1950 für naturwissenschaftliche Fakultäten ausgesprochen, um die Ziele des Fünf-Jahr-Planes zu erreichen. Kurz vor seinem Erlass, am 28. Juli 1951, hatte Staatssekretär Harig bei seinem Antrittsbesuch in Greifswald die Vorstellungen der Regierung erläutert.

Zunächst gehörten nun zur Fakultät die Institute für Philosophie, Alte Geschichte, Vor- und Frühgeschichte, Altertumskunde, Deutsche Philologie, Kunstgeschichte, Slawistik, Archäologie sowie das Romanistische und Englische Institut.

Der Engeren Philosophischen Fakultät gehörten im Spätsommer 1951 demnach noch der Dekan, die Professoren Adolf Hofmeister (Geschichte), Fritz Tschirch (Deutsche Philologie), Walter Freymann (Slawistik) und die Englisch-Lektorin Käthe Kluth an. Allgemein fehlten der Philosophischen Fakultäten Hochschullehrer, weil geeignete Gelehrten fehlten. Es gab Institute, die nur mit einem Assistenten besetzt waren. Andererseits ergaben sich aus dieser Situation große Chancen für den akademischen Nachwuchs.

Von Eckhard Oberdörfer