Freest

Kalt war’s, aber schön: Den 2. Fischmarkt im Fischerdorf Freest bewerten alle Beteiligten als Erfolg. Die Besucher kamen zahlreich, die Parkflächen waren voll und die Anbieter von Fisch in allen Variationen oder von Kunsthandwerk und maritimer Kunst waren zufrieden.

Martin Lange etwa, Schiffsführer der „Hilda“ (FRE 34), begrüßt die Aktion, die der Tourismusverband Vorpommern in Zusammenarbeit mit der FPG „Peenemündung“ Freest e.G. organisiert hat. „Wir müssen unseren Berufsstand hochhalten, auch wenn’s schwerfällt“, gab er zu verstehen. „Der Markt hier hilft uns.“ Zusammen mit seiner Frau und Freunden hatte der 44-jährige Fischer aus Spandowerhagen frische Räucherware, gebratenen Hering oder verschiedene Marinaden – allesamt selbst zubereitet – im Angebot. Der Renner an seinem Stand allerdings war eine eigens für den Fischmarkt zubereitete Fischsuppe. „Das Rezept ist von meinem Vater Reinhard Lange“, sagte er, und der war auch Fischer.

26 Fischer im Fischereihafen

Am Morgen und etwas abseits vom aufkommenden Trubel hatte die „Lauing“ (FRE 25) im Freester Hafen, dem mit 26 dort arbeitenden Fischern der bedeutendste Fischereihafen in MV, festgemacht. Schiffsführer Robert Ebeling hatte Hornhecht gefangen. Der 38-Jährige zeigte sich zufrieden. Am Vormittag löschte er zusammen mit Franz Hagelberg und Karl-Heinz Becker den Fang. Schnell standen Kunden und Neugierige an seiner Fischerhütte, wollten den „Arbeiteraal“, wie er früher genannt wurde, kaufen oder „nur mal gucken.“

Hundert Meter weiter an der Hafenkante machte Schiffseigner Michael Lenz (FRE 82) erneut auf die Misere der Heringsquoten aufmerksam. „Der Hering ist unser Brotfisch“, sagte der 60-Jährige. „Das ständige Drehen an der Quotenschraube macht unseren Berufsstand kaputt. Ich hatte mal eine Quote von 38 Tonnen Hering; in diesem Jahr beträgt meine Quote nur noch neun Tonnen. Das bedeutet für mich Existenzminimum.“ Dazu kämen die Robben mit ihrem zerstörerischen Verhalten an den Stellnetzen und auch der Kormoran, der gerne Hering fresse. Michael Lenz verkaufte deshalb auch Netze, Leinen, Schwimmer und Anker. „Ich habe zu viel davon.“ Gut für das Ehepaar Reiche aus Meißen. Die beiden kauften einen Anker für den heimischen Garten und deckten sich bei Fischer Thomas Brauns mit Fisch ein.

Freiwillige Feuerwehr Freest verkauft 100 Portionen Erbseneintopf

FG-Chef Michael Schütt, Geschäftsführerin Fanny Holzhüter vom Tourismusverband Vorpommern und Freests Bürgermeister Holger Dinse (v.l.) Quelle: Stefan Brümmer

Während dessen hatte Enrico Tammert von der Freiwilligen Feuerwehr Freest bereits an die 100 Portionen Erbseneintopf verkauft. „Läuft prima“, versichert er. Prima lief es auch am Seenotrettungsboot „ Heinz Orth“. Die freiwilligen Seenotretter von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) waren mit einem „Open Ship“ dabei. Sie zeigten und erläuterten den Interessierten ihr Aufgabenspektrum.

Freude über pulsierendes Leben

Der Bürgermeister der Gemeinde Kröslin, Holger Dinse, zeigt sich erfreut über das pulsierende Leben am und im Hafen. Es bleibe seine größte Aufgabe, Hafen und Fischerei am Leben zu erhalten, so der Bürgermeister. „Die Fischereigenossenschaft ist der drittgrößte Arbeitgeber in unserer Gemeinde. Freest ohne Fischer, das ist kaum vorstellbar. Doch die Sorgen der Fischer werden immer größer“, so Dinse. „Wir befürchten, dass wir den Gästen irgendwann kein Erlebnis ’Fisch’ mehr bieten können, sondern nur noch ein Museum“, erklärt Fanny Holzhüter, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Vorpommern. „Ohne Fischer sind die Häfen leer und austauschbar. Dann bleiben die Gäste aus“, sagt sie. Sie begrüßt deshalb das EU-Projekt „ Fischmärkte“, mit dem der Nachfrage nach regional-typischen Besonderheiten Rechnung getragen und zugleich auf die schwierige Situation der Küsten- und Kutterfischer aufmerksam gemacht wird.

Michael Schütt, Chef der Fischereigenossenschaft „Peenemündung“ Freest weiß, dass Ende Mai in der EU die neuen Fangquoten für die kommende Heringssaison vorgeschlagen werden. Er hofft, dass die Quote für den Brotfisch der Freester Fischer wieder nach oben geht. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Stefan Brümmer