Greifswald

Seit Freitag gegen 20 Uhr wird Kevin Hagemann (20) aus Greifswald vermisst. Der 20-Jährige entfernte sich nach einer Behandlung in einer Klinik in Greifswald in unbekannte Richtung, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Vermisste zu Fuß unterwegs. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 m groß; schlanke Statur, langes blondes lockiges Haar (teilweise zum Zopf gebunden). Er trägt vermutlich eine schwarze Jogginghose und eine anthrazitfarbene/gesteppte Jacke.

Hinweise erbeten

Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Greifswald unter Tel.: 03834/540-224 sowie jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von RND/kh