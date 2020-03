2019 Top-Jahr im Greifswald-Tourismus – jetzt sorgt das Coronavirus für Unsicherheit

Greifswald

Mehr Gäste als im Vorjahr und Spitze bei der Verweildauer: Mit rund 106 200 Gästen verzeichnete die Tourismusbranche in Greifswald im vergangenen Jahr ein Plus bei den Ankünften von 2,2 Prozent. Die Übernachtungen entsprechen mit 286 400 in etwa dem Vorjahresniveau. Der Leiter der Greifswalder Marketing GmbH, Maik Wittenbecher, ist mit den aktuellen Zahlen, die das Statistische Landesamt für 2019 vorlegte, zufrieden.

Bei der Übernachtungsdauer bleibt Greifswald sogar Spitzenreiter unter den Städten. „2,7 Tage – das ist die längste Verweildauer im Städtevergleich in Mecklenburg-Vorpommern.“ Zum Vergleich: In den Welterbestädten Stralsund und Wismar bleiben die Gäste rund 2,3 beziehungsweise 2,2 Tage.

Greifswald als Basis, um Vorpommern zu erkunden

Dass die Hansestadt dieses Ergebnis erreichte, ist für den Marketingchef nicht selbstverständlich. „Nach dem Rekordjahr 2018 mit einem Plus von 15 Prozent konnten wir das hohe Niveau halten.“ Als Grund für den Positivtrend sieht Wittenbecher die zunehmend bessere Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. „Wir arbeiten nicht mehr im Ich, sondern im Wir.“

Der maritime Saisonauftakt, das Winteransegeln, der Caspar-David-Friedrich-Tag, die ausgebaute Führungsangebot lockten zunehmend Urlauber. Zudem werde die Stadt von vielen Besuchern als gute Basis angesehen, um von hier aus Vorpommern zu erkunden.

Auch die Touristiker schauen mit einem zufriedenen Lächeln auf das vergangene Jahr zurück. „Nach dem rekordverdächtigen Sommer 2018 haben wir für die Saison 2019 eigentlich einen Rückgang erwartet. Das war aber nicht der Fall“, sagte auch Richard F. Paymans, Geschäftsführer des Mercure-Hotels. Auch auf dem Campingplatz an der Dänischen Wiek ist Betreiber Carsten Becker mit den Übernachtungszahlen zufrieden. „Mit weit über 20 000 Übernachtungen haben wir unser bestes Ergebnis seit der Eröffnung im Jahr 2014 erzielen können“, so Becker.

Erste Stornierungen wegen Coronavirus

Die Erwartungen für 2020 sind wegen der Corona-Pandemie deutlich verhaltener. „Dies Jahr wird definitiv anders als 2019“, so Wittenbecher. Mit Zurückhaltung und Ungewissheit schaut deshalb die Greifswalder Tourismusbranche auf die Corona-Krise. „Die Auswirkungen seien sogar bereits negativ spürbar, so der Marketing-Chef. Erste Stornierungen von Führungen und Reiseleitungen seien bereits eingegangen. Auch bereits geplante Törns mit Museumsschiffen seien abgesagt worden.

Die Stornierungen betreffen bislang hauptsächlich den Bereich der Geschäftsreisen. Deutschlandweit haben Hochschulen Dienstreisen abgesagt, Tagungen fallen aus und auch Wirtschaftsunternehmen untersagen ihren Mitarbeitern inzwischen Dienstreisen, die nicht unbedingt erforderlich sind. So habe ein Fachbereich der Universität Kiel eine Reise nach Greifswald gecancelt, für die bereits Bettenkapazitäten und Führungen für rund 100 Leute reserviert waren, wie Wittenbecher sagte. „Der Geschäftstourismus ist aktuell nahezu zum Erliegen gekommen.“

Hotelier hofft auf mehr Inlandsreisen

Im Mercure-Hotel wurden bislang drei Tagungen abgesagt, wie Geschäftsführer Paymans sagte. Doch auch im klassischen Urlaubstourismus macht sich mittlerweile Unsicherheit breit. „Wir können unser Budget für 2020 in den Papierkorb werfen“. Busunternehmen hätten lange geplante Reisen storniert, weil die Reisenden, die vorrangig zur Altersgruppe 65 plus zählen, aus Angst vor Corona von ihren Reisen zurücktreten.

Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer: Nach der Schließung von Italien, den USA und auch Tschechien setzt der Hotelmanager darauf, dass sich die Deutschen in diesem Jahr darauf besinnen, im Inland Urlaub zu machen. „Aber alle Entscheidungen werden in diesem Jahr sehr, sehr kurzfristig kommen“, sagt Paymans. „Wir können nichts planen.“

Von Martina Rathke