21-Jähriger verursachte Unfall mit hohem Schaden

Greifswald

Zwischen Lubmin und Greifswald ist es am Sonnabend gegen 2 Uhr in der Nacht zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-jähriger Fahrer eines BMW auf der L 262 von Greifswald Richtung Seebad Lubmin unterwegs, als er in Höhe Neuendorf mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und durch einen Graben fuhr. In der Folge habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf einem angrenzenden Grundstück auf dem Dach zum Stillstand gekommen. Bei diesem Unfall wurden neben dem Auto auch ein Verkehrszeichen, eine Hecke, mehrere Bäume, ein Zaun und die Bankette beschädigt, heißt es von der Polizei. Sie beziffert den Gesamtsachschaden mit etwa 15000 Euro. Ein weiteres Fahrzeug war nicht im Unfall verwickelt.

Der aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald stammende Fahrer wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,68 Promille gemessen. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angewiesen und durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Von ph