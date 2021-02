Für 21 Mütter und Väter in Vorpommern-Greifswald und dem benachbarten Swinemünde war der Start in den Februar ein ganz besonderer. Sie konnten sich in der Woche vom 1. bis 7. des Monats über die Ankunft ihres Nachwuchses in der Universitätsfrauenklinik Greifswald und der Ameos-Klinik Anklam freuen.