Greifswald/Anklam

In der Woche vom 11. bis 17. Januar kamen an in der Universitätsmedizin Greifswald ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) 21 Kinder zur Welt: neun Mädchen und zwölf Jungen. Zu den Neuankömmlingen zählen auch zwei Zwillingspärchen, wie Kliniksprecher Christian Arns am Montag berichtete. Das erste Zwillingspärchen wurde am Donnerstag und das zweite am Freitag geboren. Leider können wir Ihnen aus Greifswald weiterhin keine Babys im Bild vorstellen. Wegen des Corona-Infektionsrisikos dürfen Fotografen die Uniklinik vorerst nicht betreten.

Hedy Bödecker kam am 14. Januar im Anklamer Kreißsaal zur Welt (3610 g, 51 cm). Quelle: Fotostudio Pixelperle

Die Ameos-Klinik in Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) meldete für die vergangene Woche zwei Geburten. Am 12. Januar kam hier Fiete Sauck zur Welt. Um 17.20 Uhr war der Junge da. Fiete wog bei seiner Geburt 3900 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Er wächst in Zinnowitz auf der Insel Usedom auf.

Auch in Wolgast freute man sich über Nachwuchs. Hier ist nun Hedy Bödecker zu Hause. Am 14. Januar darf das Mädchen künftig seinen Geburtstag feiern. Um 8.46 Uhr gab Hedy im Anklamer Kreißsaal ihren ersten Schrei von sich. Die kleine Wolgasterin brachte ein Gewicht von 3610 Gramm auf die Waage und maß 51 Zentimeter.

Die OZ wünscht den Familien alles Gute.

Von OZ/dl