24 Firmen der Region als Top-Ausbildungsbetriebe 2020 geehrt

52 Firmen aus der Region der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern werden in diesen Tagen mit dem Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb 2020“ ausgezeichnet. 24 Betriebe kommen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. „Diese Unternehmen stehen für eine Spitzen-Ausbildungsqualität in der Wirtschaftsregion mit attraktiven Ausbildungsberufen für junge Menschen in unserer Region und darüber hinaus“, gratuliert IHK-Präsident Wolfgang Blank.

Bewerben konnten sich alle Ausbildungsbetriebe, die mindestens seit fünf Jahren durchgehend in sehr guter Qualität in IHK-Berufen in der Region ausbilden. Nach einem formalen Check der Bewerbungsunterlagen durch die IHK Neubrandenburg zu Ausbildungszeiten und der Einhaltung von Gesetzlichkeiten erfolgte die Durchsicht durch eine unabhängige Jury. Die Entscheidung über die Verleihung des Titels „TOP-Ausbildungsbetrieb 2020“ oblag ausschließlich dieser Jury.

Jede Firma bekommt Kurzvideo

Da es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Auszeichnungsveranstaltung mit allen Unternehmen geben kann, wird zu jedem TOP-Ausbildungsbetrieb ein Kurz-Video von der IHK produziert. Die Videos werden den Firmen zur Verfügung gestellt, damit sie es auf ihren Internetseiten veröffentlichen und für die Eigenwerbung als hervorragendes Ausbildungsunternehmen verwenden können. Urkunden, Blumen und die eigens für den Wettbewerb hergestellte Trophäe erhalten die Firmen noch in diesem Monat.

Zu den Preisträgern gehören: Hotel DAS AHLBECK aus dem Seebad Ahlbeck, Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom Seebad Bansin, Meeressterne GmbH Koserow, Peene-Werft Wolgast, Seetel Hotel GmbH & Co. Betriebs-KG Seebad Ahlbeck, Steigenberger Grandhotel & Spa Seebad Heringsdorf, Strandhotel Ostseeblick GmbH & Co.KG Seebad Heringsdorf, Upstalsboom Hotel Ostseestrand Ostseebad Heringsdorf, Usedom Palace Hotel Seebad Zinnowitz und die Usedom Tourismus GmbH Seebad Koserow.

Geehrt wurden auch die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Lubmin, HanseYachts AG Greifswald, ml&s Greifswald, Büttner's Restaurant & Appartements Greifswald, Sparkasse Vorpommern Greifswald, Stadtwerke Greifswald GmbH, STRABAG AG - Bereich MV, Gruppe Neubrandenburg/ Greifswald, T & P Hotel GmbH & Co. KG Greifswald, Volksbank Vorpommern eG Greifswald, Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG, Suiker Unie GmbH & Co. KG Anklam, Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Torgelow und die Eisengießerei Torgelow.

Von Cornelia Meerkatz